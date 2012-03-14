〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,因遭获利了结打压

路透3月14日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三因获利了结而收低,此前在市场传言中国可能已买入美国玉米的带动下而上涨.

大豆/玉米价差,美元走强及原油价格下跌,均加剧了玉米期货市场的压力.

美元兑日圆周三触及11个月高位,兑欧元升至一个月高点,且料将进一步上涨,因之前美联储调高了经济展望,另外强劲的美国数据打压了美元作为融资货币的吸引力.

分析师和业界高层人士周三表示,中国国内玉米价格高涨且储备较少,可能将迫使中国今年进口更多美国玉米,挤压本已紧张的全球供应.

AgResource Co总裁Dan Basse周三表示,美国旧作玉米价格将因供应紧张而上涨,价格区间或为6.80至7.20美元.

美国中西部和大平原出现的反季节温暖天气提振冬小麦的生长,但导致土壤在春季田间作业和玉米/大豆播种前快速干燥.美国西部本周稍晚至下周初将迎来对作物生长有利的降雨.

5月合约的关键阻力位在200日移动均线切入位6.68-1/4美元,关键支撑位在其50日移动均线切入位6.43-1/4美元.九日相对强弱指标(RSI)为60.

在1900 GMT,5月CBOT玉米合约CK2跌2美分,报每蒲式耳6.60美元.

今日玉米成交量预估为298,307口.(完)

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