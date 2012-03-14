〔全球金市〕黄金续跌,因QE的冀望下降及技术因素

* 黄金跌至1月中来最低,回吐因QE臆测引发的溢价

* 铂金/黄金溢价上升

路透纽约/伦敦3月14日电---黄金周三下跌2%,连跌第两天,受技术卖盘打压,且投资人在美联储上调对美国经济前景的评估后卖出黄金.

金价两天累计下挫5%或80美元,回吐之前因预期美国将进一步放宽货币政策以刺激经济所产生的溢价.现在金价抹去了1月底来累计的涨幅,当时美国联邦储备理事会(美联储,FED)说将在未来几年保持近零利率.

从2月底迄今,金价下挫近9%.一些基金似乎已结清了对黄金的押注,因担心在一系列向好的经济数据公布后,美联储不会再推出更多量化宽松政策.

美国大部份银行的压力测试结果令人鼓舞,这也打压金价.白银价格也下挫约5%.

一些分析师说,金价跌穿200天移动均线后将可能进一步下跌.该移动均线是金价在过去三年升势的关键技术性支持.

"我认为还不是买入黄金的时候,并不是因为金价将再下跌5-10%,而是从技术面看,黄金目前正处于下行趋势中,"GMG Defensive Beta Fund的管理合伙人Oliver Pursche说.

1812 GMT,现货金XAU=跌2.3%,报每盎司1,636.80美元,盘中触及1月16日来最低1,635.39美元.

美国4月期金GCJ2结算价跌51.30美元,报每盎司1,642.90美元.成交量较30日均值高出60%,可能为1月中以来交投最热络的一天.

现货银XAG=跌4.8%,报每盎司31.77美元.

铂金和黄金的溢价约30美元,供应忧虑扶助铂金扭转罕见的较金价贴水的局面.

现货铂金XPT=跌1%,至每盎司1,664.50美元.现货钯金XPD=下滑1.6%,报689美元.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX期货合约

4月黄金 1642.90 -51.30 -3.0 1635.80 1682.80 233,802

5月白银 32.181 -1.400 -4.2 31.625 33.470 63,855

4月铂金 1675.30 -26.50 -1.6 1662.40 1706.20 8,853

6月钯金 697.45 -11.40 -1.6 692.25 711.00 2,007

现货金 1636.80 -37.95 -2.3 1636.25 1681.95

现货银 31.770 -1.610 -4.8 31.650 33.430

现货铂金 1664.50 -16.93 -1.0 1665.50 1701.50

现货钯金 689.00 -11.10 -1.6 693.50 706.50

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=