〔金属期市〕期铜从一周高位回落,因担心中国需求前景

* 中国维持对房地产业的调控,铜价下跌

* 铜价跌向数月交投区间的中段

* 本月中国精炼铅消费上升

* 周四美国将公布地区制造业数据

路透纽约/伦敦3月14日电---期铜周三从一周高位回落,受货币相关卖盘打压,亦因市场担心铜消费大国中国不确定的需求前景,这使铜价跌向数月交投区间的中段.

铜价追随亚洲股市跌势.中国股市沪综指周三放量收挫2.63%,创三个半月最大单日跌幅,分析师指出,总理温家宝重申房地产调控不能放松及房价远远未到合理价位的表态,令房地产板块明显承压.[ID:nSB1432362]

这一言论打压了原油和工业金属等对经济增长敏感的商品.

伦敦金属交易所(LME)指标期铜合约CMCU3收低100美元,报每吨8,460美元,从周二触及的一周高位8,608.74美元回落.

纽约商品期货交易所(COMEX)-5月合约HGK2下挫5.45美分,或1.4%,结算价报每磅3.8480美元,接近3.8335至3.9180美元交投区间的低端.

COMEX期铜跌向今年旧有区间3.70至4美元的中段.

截至本周中段,成交依旧相对清淡.根据汤森路透初步数据,纽约尾盘成交量略高于48,700口,较30日常规成交量低逾三分之一.

三个月期锡CMSN3跌450美元,报每吨23,800美元,三个月期铅CMPB3下滑52美元,报每吨2,102美元.

中国精炼铅本月消费增长,因铅酸蓄电池产量上升,业界消息人士预计,未来三个月需求将上升.

国际铅锌研究小组(ILZSG)月报称,今年1月全球铅市供应过剩9,700吨,锌过剩22,400吨.

以下为1834GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 384.05 -6.20 -1.59 343.60 11.77

LME期铝 2229.00 -29.00 -1.28 2020.00 10.35

LME期铜 8465.00 -95.00 -1.11 7600.00 11.38

LME期铅 2101.00 -53.00 -2.46 2035.00 3.24

LME期镍 19575.00 125.00 +0.64 18710.00 4.62

LME期锡 23800.00 -450.00 -1.86 19200.00 23.96

LME期锌 2074.50 -35.50 -1.68 1845.00 12.44

上海期铝 16165.00 -35.00 -0.22 15845.00 2.02

上海期铜 60370.00 -460.00 -0.76 55360.00 9.05

上海期锌 15810.00 -115.00 -0.72 14795.00 6.86

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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