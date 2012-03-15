〔欧元债市〕德债跌势暂停,收益率升至2%后受限

* 10年期德债收益率从2%高位回落
* 德债可能守在当前区间,因欧元区危机持续
* 西班牙公债标售获市场良好支持,但其公债表现落后
路透伦敦3月15日电---指标德国公债的大跌之势周四暂停,收益率(殖利率)触及2%后遭遇巨大阻力,料短期收益率不可能进一步上升.
在三个交易日内德债收益率从四个月低位被推升至五周高位后,今日尾盘10年期德债收益率几无变动,报1.96%,因周二美国联邦储备理事会(美联储,FED)政策声明带动的风险资产涨势逐渐消失.
周二美联储对美国经济复苏的评估较市场预期的更乐观,加之欧元区风险得到缓解,促使投资人买入收益率较高的证券.
欧洲股市升势在八个月高位附近止步,同时美元下跌,公债反弹,凸显现阶段的资产再配置已接近尾声.
过去三个月德债收益率大致受制在2%水平,任何乐观情绪均被对欧元区危机可能再度恶化的担忧所抵消.
欧元区较高收益率公债方面,风险厌恶情绪令这些公债的收益率小幅攀升,西班牙公债的表现明显落后,尽管该国相对成功地完成了30亿欧元公债标售.
10年期西班牙公债ES10YT=TWEB收益率升4个基点,至5.20%,和可比意大利公债的收益率差走宽至近八月个来的最阔水平.
"市场对西班牙的预算状况有很多疑虑,它可能步希腊后尘,"一交易商说.
不过西班牙标售于2015年到期公债的投标倍数为5,2016年到期的公债标售投标倍数为4.1,均高于上次标售.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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