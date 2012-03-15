〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高,因美国大豆出口旺盛

路透3月15日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收高,因美国大豆出口旺盛,其中包括对中国的大量出口,另外亦受美元疲弱以及南美收成前景下降影响.
豆粕和豆油期货亦收高.
美国农业部周四公布的一周出口销售报告显示,上周美国出口销售大豆139.37万吨,高于65至90万吨的预估区间.
美国农业部的出口销售报告显示,对中国出口了368,200吨的2011/12销售年度旧作大豆,和669,000吨的2012/13销售年度新作大豆.
反常的温暖天气和下周将开始一些有利农作物的降雨,提振了2012年美国小麦、玉米和大豆的产量前景.高温料将维持在70至80华氏度左右.
Global Weather Monitoring气象专家John Dee称,"至少未来10天气温将远高于平均温度,没有变冷的迹象,"
5月大豆期货高于所有主要移动均线,9日相对强弱指标(RSI)为83.
CBOT-5月大豆期货SK2涨18-3/4美分,报每蒲式耳13.69美元.5月豆粕合约SMK2升4.2美元,报每短吨371.4美元.
5月豆油合约BOK2升0.68美分,收报每磅55.48美分.
今日CBOT预估大豆成交量为183,723口,豆油成交量为100,226口,豆粕成交量为68,351口.
以下为CBOT农产品期货在1904GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
-----------------------------------------------------------
CBOT玉米Cc1 667.00 10.25 1.6% 3.2%
CBOT大豆Sc1 1375.50 19.00 1.4% 14.8%
CBOT豆粕SMc1 372.70 4.00 1.1% 20.5%
CBOT豆油BOc1 55.85 0.67 1.2% 7.2%
CBOT小麦Wc1 672.50 18.00 2.8% 3.0%
CBOT稻米RRc1 1458.50 40.50 2.9% -0.1%
EU小麦BL2H0 214.25 3.50 1.7% 5.8%
NYMEX原油期货CLc1 105.35 -0.08 -0.1% 6.6%
道琼工业指数.DJI 13,234 40 0.3% 8.3%
现货金XAU= 1659.40 17.31 1.1% 6.1%
欧元/美元EUR= 1.3094 0.0065 0.5% 1.2%
美元指数.DXY 80.1560 -0.4090 -0.5% 0.0%
波罗的海
干散货指数.BADI 866 11 1.3% -50.2%
-----------------------------------------
* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿