〔纽约期市〕ICE可可期货重挫4%,糖期货大涨逾3%

港股业绩：天虹纺织受益棉价反弹去年净利翻倍增派息，股价升幅扩大
路透香港3月3日 - 受惠中国国内棉花价格触低反弹带动纱线价格上升，中国棉纺企业--天虹纺织周五公布的2016年度净利按年劲升1.01倍，创出历史新高水平。公司并表示，正积极为进入牛仔服装领域做准备工作，今年将侧重发展该业务。
路透纽约/伦敦3月15日电---可可期货周四放量下挫超过5%,至一个月低位,因预期全球可可供应过剩将超出预期,因而触动自动卖单.
期糖走势相反,大幅走高,升超过3%,此前触及关键技术水平,而咖啡期货在交投淡静下上升.
洲际交易所(ICE)-5月可可期货CCc2劲跌93美元,或4%,报每吨2,221美元,此为2月13日来最低结算价,稍早下挫5.9%至2,177美元.
"在海外交易时段,一著名分析师称,目前他预期本年度将有非常大量的供应过剩,这是令市场下跌的原因,"一交易商说.
备受关注的分析师预期2011/12作物年可可出现供应过剩,但与之相对照,许多分析师预期将出现全球供应短缺.上年,大型可可交易商Olam International Ltd's (OLAM.SI)预期可可供应短缺10万吨,2月时国际可可组织(International Cocoa Organization)预期供应短缺7.1万吨.
汤森路透初步数据显示,可可下跌时触动止损卖单,且成交急升至超过3.8万口,此为五周的最高位.
伦敦5月可可期货LCCc2挫60英镑,或4%,报每吨1,446英镑,盘中跌至1,424英镑的一个月低位.
交易员说,原糖期货因投资人买盘而跳涨,主要受技术性回补空头带动.
ICE-5月原糖期货SBc1跳涨1.06美分,或4.3%,报每磅25.50美分.
交易员说,5月合约SBK2升穿200天移动均线切入位24.79美分.近月合约SBc1的50天和100天移动均线切入位分别在24.44美分和24.39美分.当合约升穿这些水平,电脑自动预设的交易指令被触发,推动市场上升.
伦敦5月白糖期货LSUK2涨21.10美元,或3.3%, 收报每吨670美元.
ICE-5月阿拉比卡咖啡期货合约KCc2收高1.70美分,或0.9%,结算价报每磅1.8530美元,早盘下跌.
伦敦5月罗布斯塔咖啡期货LRCK2涨31美元,或1.5%,报每吨2,034美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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路透东京3月3日 - 日本公债价格周五持稳或小幅走高，因日本央行购债操作凸显市场参与者卖出兴趣有限。 日本央行周五将25-40年期公债购买规模降至1,000亿日圆(8.76亿美元)，较之前操作减少200亿日圆，但交易员称这种缩减与预期一致，并未损及市场。 日本10年期公债收益率(殖利率) 持平在0.080%，指标10年期公债期货价格 涨0.06点至150.57。 除了购买25-40年期券种，日本央行还买进5年至10年期公债，以及10-25年期的日债。央行周五的操作吸引市场人士抛出的卖盘有限，从而稳定了市场。 自从日本央行周二宣布了3月购债日程，减少一大不确定性之后，市场信心已经改善。 “市场松了一口气，因为现在我们知道央行买债的时间，不必担心央行突然不买，”一日系银行高级交易员说。 20年期公债收益率 下跌1.0个基点至0.665%，30年期公债收益率 持平在0.865%。