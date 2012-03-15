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市场报道 | 2012年 3月 16日 星期五 04:15 BJT

〔纽约期市〕ICE可可期货重挫4%,糖期货大涨逾3%

路透纽约/伦敦3月15日电---可可期货周四放量下挫超过5%,至一个月低位,因预期全球可可供应过剩将超出预期,因而触动自动卖单.

期糖走势相反,大幅走高,升超过3%,此前触及关键技术水平,而咖啡期货在交投淡静下上升.

洲际交易所(ICE)-5月可可期货CCc2劲跌93美元,或4%,报每吨2,221美元,此为2月13日来最低结算价,稍早下挫5.9%至2,177美元.

"在海外交易时段,一著名分析师称,目前他预期本年度将有非常大量的供应过剩,这是令市场下跌的原因,"一交易商说.

备受关注的分析师预期2011/12作物年可可出现供应过剩,但与之相对照,许多分析师预期将出现全球供应短缺.上年,大型可可交易商Olam International Ltd's (OLAM.SI)预期可可供应短缺10万吨,2月时国际可可组织(International Cocoa Organization)预期供应短缺7.1万吨.

汤森路透初步数据显示,可可下跌时触动止损卖单,且成交急升至超过3.8万口,此为五周的最高位.

伦敦5月可可期货LCCc2挫60英镑,或4%,报每吨1,446英镑,盘中跌至1,424英镑的一个月低位.

交易员说,原糖期货因投资人买盘而跳涨,主要受技术性回补空头带动.

ICE-5月原糖期货SBc1跳涨1.06美分,或4.3%,报每磅25.50美分.

交易员说,5月合约SBK2升穿200天移动均线切入位24.79美分.近月合约SBc1的50天和100天移动均线切入位分别在24.44美分和24.39美分.当合约升穿这些水平,电脑自动预设的交易指令被触发,推动市场上升.

伦敦5月白糖期货LSUK2涨21.10美元,或3.3%, 收报每吨670美元.

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货合约KCc2收高1.70美分,或0.9%,结算价报每磅1.8530美元,早盘下跌.

伦敦5月罗布斯塔咖啡期货LRCK2涨31美元,或1.5%,报每吨2,034美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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