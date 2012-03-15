版本:
中国
货币新闻 | 2012年 3月 16日 星期五 04:22 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收涨0.44%,Nasdaq指数上升0.51%

路透纽约3月15日电---美国股市周四上涨,标普500指数自2008年金融危机爆发以来首次收在1,400点关口以上,股市重拾年内迄今的稳步攀升之势.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收升58.66点,或0.44%,至13,252.76点;标准普尔500指数.SPX升8.32点,或0.60%,至1,402.60点.Nasdaq指数.IXIC上涨15.64点,或0.51%,至3,056.37点.

标普500指数自2008年6月5日以来首次收在1,400点之上.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐