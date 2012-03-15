〔美国股市〕道琼工业指数收涨0.44%,Nasdaq指数上升0.51%

港股业绩：天虹纺织受益棉价反弹去年净利翻倍增派息，股价升幅扩大
路透香港3月3日 - 受惠中国国内棉花价格触低反弹带动纱线价格上升，中国棉纺企业--天虹纺织周五公布的2016年度净利按年劲升1.01倍，创出历史新高水平。公司并表示，正积极为进入牛仔服装领域做准备工作，今年将侧重发展该业务。
路透纽约3月15日电---美国股市周四上涨,标普500指数自2008年金融危机爆发以来首次收在1,400点关口以上,股市重拾年内迄今的稳步攀升之势.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收升58.66点,或0.44%,至13,252.76点;标准普尔500指数.SPX升8.32点,或0.60%,至1,402.60点.Nasdaq指数.IXIC上涨15.64点,或0.51%,至3,056.37点.
标普500指数自2008年6月5日以来首次收在1,400点之上.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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