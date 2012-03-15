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货币新闻 | 2012年 3月 16日 星期五 05:13 BJT

〔韩国数据〕2月进口物价同比增长5.2%,增幅为2010年4月来最低--央行

路透首尔3月16日电---韩国央行周五公布:

* 韩国2月出口物价较上年同期增长2.1%,1月为同比增长4.6%

* 韩国2月进口物价较上年同期增长5.2%,1月为同比增长7.9%.(完)

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