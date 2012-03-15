〔国际油市〕NYMEX原油期货收跌,因释放原油储备的消息盖过数据的支持

* 消息称英国将同意美国释放原油储备的提议

* 上周美国初请失业金人数下降,支持油价

路透纽约3月15日电---美国原油期货周四下跌,因消息称英国决定和美国合作,预料在未来几个月释放战略原油库存,这盖过了数据显示美国初请失业金人数下降及制造业升温的影响.

英国消息人士称,英国预计美国很快将正式要求释放紧急石油储备,英国将在释放石油库存的双边协议方面与美国合作.此前美国总统奥巴马和英国首相卡梅伦在华盛顿会晤.

在市场收市后,英国首相卡梅伦称,释出战略石油储备的想法值得考虑,但他在与奥巴马讨论后尚未作出决定.

西方国家和伊朗就后者核计划的争端持续,且对伊朗的制裁加紧,欧盟也将从7月开始对伊朗原油实施禁运.

其他购买伊朗原油的买家在美国施压下,开始寻求伊朗原油的替代供应.

4月布兰特原油合约周四到期.布兰特原油较美国原油期货的溢价CL-LCO1=R收窄,回落至不足19美元,根据结算价,收报18.44美元.

NYMEX-4月原油期货CLJ2跌0.32美元,或0.3%,结算价报105.11美元,交投区间介于103.78-106.18美元.

美国劳工部周四公布,美国3月10日当周初请失业金人数为35.1万人(预估为35.6万人).此前一周初请失业金人数修正后为36.5万人,初值为36.2万人.[US-ECI-CMN]

美国费城联邦储备银行周四公布的数据显示,美国大西洋沿岸中部地区3月制造业活动指数为12.5,预估为12.0,2月为10.2.

英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至3月31日的四周内,石油日均出口料将减少16万桶.[ID:nSB1436174]

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

4月原油 105.11 -0.32 -0.3% 103.78 106.18 355,428 283,510

5月原油 105.65 -0.30 -0.3% 104.29 106.70 157,001 106,543

4月RBOB汽油 3.2885 -0.0585 -1.8% 3.2563 3.3498 45,091 52,062

5月RBOB汽油 3.2842 -0.0587 -1.8% 3.2543 3.3454 43,280 38,110

4月取暖油 3.2225 -0.0393 -1.2% 3.2000 3.2696 52,603 52,085

5月取暖油 3.2290 -0.0411 -1.3% 3.2088 3.2750 27,810 28,790

ICE合约

4月布兰特 123.55 -1.42 -1.1% 120.97 125.35 20,164 106,672

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 812,553 662,637 710,157 1,569,937 9,123

汽油 170,920 143,069 140,522 384,095 -2,541

取暖油 122,104 122,713 149,092 280,920 -4,817(完)

--编译 利棣儿;审校 徐文焰

NYMEX原油................[O/NCN] NYMEX原油电子盘.........[O/SCN]

NYMEX主力合约.............CLc1 伦敦布兰特主力合约......LCOc1

亚洲燃料油............[FUEL/ACN] 亚洲柴油裂解价差.....[MDIS/ACN]

亚洲石脑油............[LDIS/ACN] 西非原油............[CRU/WAFCN]

亚洲原油展望........[ASIA/CRUCN] 亚洲油品展望.......[ASIA/PROCN]

EIA/API周度库存比较..[EIA/APICN] 产油国官方售价英文原文..[OSP/O]