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市场报道 | 2012年 3月 16日 星期五 22:47 BJT

〔美国经济〕3月9日当周领先指标升至七个月高位,增长年率亦上升--ECRI

路透纽约3月16日电---美国经济周期研究所(ECRI)周五称,衡量美国未来经济增速的一项指标最近一周升至七个月高位,其增长年率也上升.

ECRI表示,美国3月9日止当周领先指标(WLI)升至125.1,之前一周上修后为124.6,原先公布为124.3.

该指标的增长年率上升至负1.4%,之前一周为负2.1%.

两项指标均升至去年8月来最高.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

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