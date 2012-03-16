〔美国经济〕3月9日当周领先指标升至七个月高位,增长年率亦上升--ECRI

路透纽约3月16日电---美国经济周期研究所(ECRI)周五称,衡量美国未来经济增速的一项指标最近一周升至七个月高位,其增长年率也上升.

ECRI表示,美国3月9日止当周领先指标(WLI)升至125.1,之前一周上修后为124.6,原先公布为124.3.