〔美国经济〕3月9日当周领先指标升至七个月高位,增长年率亦上升--ECRI

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透纽约3月16日电---美国经济周期研究所(ECRI)周五称,衡量美国未来经济增速的一项指标最近一周升至七个月高位,其增长年率也上升.
ECRI表示,美国3月9日止当周领先指标(WLI)升至125.1,之前一周上修后为124.6,原先公布为124.3.
该指标的增长年率上升至负1.4%,之前一周为负2.1%.
两项指标均升至去年8月来最高.(完)
--编译 利棣儿;审校 于春红
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