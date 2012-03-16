〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收升,因美元下跌及原油上涨

路透3月16日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收升,因美元走弱,油价上升及大豆又一天上涨带动玉米市场买盘.

中国大连商交所玉米合约周五攀升至历史高位,录得近一年来最大单周涨幅,因国内供应吃紧引发该国将增加进口的传言,市场因此受到提振.

Allendale Inc一项调查预估,2012年美国玉米播种面积达9,501.2万英亩,此为1944年以来最大,且高于上年9,190万英亩的播种规模.

下周至未来10天内,美国中西部及大平原的气温预料将继续高于正常水平,这将提振冬麦成长且有助于玉米和春麦的早期播种.