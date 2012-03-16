版本:
中国
市场报道 | 2012年 3月 17日 星期六 05:43 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收升,因美元下跌及原油上涨

路透3月16日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收升,因美元走弱,油价上升及大豆又一天上涨带动玉米市场买盘.

中国大连商交所玉米合约周五攀升至历史高位,录得近一年来最大单周涨幅,因国内供应吃紧引发该国将增加进口的传言,市场因此受到提振.

Allendale Inc一项调查预估,2012年美国玉米播种面积达9,501.2万英亩,此为1944年以来最大,且高于上年9,190万英亩的播种规模.

韩国买入5.5万吨,台湾买入6万吨阿根廷玉米.

下周至未来10天内,美国中西部及大平原的气温预料将继续高于正常水平,这将提振冬麦成长且有助于玉米和春麦的早期播种.

7月/12月合约价差为94美分.

5月合约支撑位在200日移动均线切入位6.68美元.九日相对强弱指标(RSI)为68.

5月CBOT玉米合约CK2收涨4美分,报每蒲式耳6.73美元.

今日玉米成交量预估为231,809口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 利棣儿;审校 母红

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐