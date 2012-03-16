〔纽约期市〕ICE咖啡和糖期货下滑,关注巴西收成

路透纽约/伦敦3月16日电---ICE咖啡期货周五下跌至接近17个月低位,受预期巴西丰收所打压,糖期货在交投震荡中盘整走低,因交易员关注巴西中西部甘蔗收割前的天气状况.

可可周四遭遇抛售后,周五缩减跌幅并上涨.

阿拉比卡咖啡期货下挫,接近本周稍早创下的17个月低位.

洲际交易所(ICE)-5月阿拉比卡咖啡期货合约KCc2收低2.95美分,或1.6%,结算价报每磅1.8235美元.该合约周一下滑至1.8105美元,此为17个月低位.

交易员说,市场继续密切关注巴西产量前景,预期产量增加.

伦敦5月罗布斯塔咖啡期货LRCK2逆转走势,收高6美元或0.3%,报每吨2,040美元.

原糖期货下滑,交易员说,受累于少量原产地卖盘.上日原糖急升,受技术性升势带动.

Sucden Financial的Thomas Kujawa说,巴西的干燥天气已导致今年将出现供应过剩利空局面的市场共识降温.

交易员说,近月合约的溢价最近走宽,可能反映巴西或推迟收割.

ICE-5月原糖期货SBc1跌0.09美分,或0.4%,报每磅25.41美分.

伦敦5月白糖期货LSUK2跌3.40美元,或0.5%,收报每吨666.60美元.

ICE-5月可可期货CCc2劲升35美元,或1.6%,报每吨2,256美元.伦敦5月可可期货LCCK2升15英镑,或1%,报每吨1,461英镑.(完)