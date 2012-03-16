〔金属期市〕期铜收低,因美国经济数据令人失望且上海铜库存增加

路透纽约/伦敦3月16日电---期铜周五收低,从逾两周高位回落,此前美国公布了两项令人失望的经济数据,而且上海铜库存连续第三周增加,侵蚀了稍早的乐观人气.

铜价下跌,盘中交投区间介于每吨8,100(每磅3.70美元)至8,800美元(每磅4美元),因投资者持续在全球经济改善及中国需求疲弱的更多信号间进行权衡.中国占全球铜消费的近40%.

"市场似乎多多少少陷入了区间走势,在3.94美元左右遇到强大阻力,......在周五触及该水准,可能令多头有些紧张,"Country Hedging Inc.分析师Sterling Smith称.

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜合约CMCU3跌55美元,报每吨8,510美元,从稍早触及的2月29日以来最高位8,690美元回落.

纽约商品期货交易所(COMEX)5月期货合约HGK2收低1.95美分,报每磅3.8780美元,交投区间介于3.8675至3.94美元.

周五交投依旧淡静.根据汤森路透的初步数据,纽约尾盘成交量近55,700口,较30日常规值低约20%.

美国周五公布的数据显示,3月消费者信心指数初值下降,2月工业生产与前月持平.[US-ECI-CLN]此后铜价下跌.

"下周基本金属市场将主要由宏观因素和股汇市走势带动,但我预计不会有什么因素推动铜价脱离当前区间,除非出现意外的宏观消息,"德国商业银行分析师Daniel Briesemann称.

数据显示,上海期交所临控的铜库存连续第三周上升,3月15日升至2002年7月以来最高水准227,276吨.

而LME铜库存自2月22日以来每日下降,3月14日降至2009年6月以来最低水准267,750吨.

"3月铜消费好于1月和2月,但回升步伐甚至还没有接近过去数年的同期,"上海一交易商称.

"4月将进一步改善,但问题在于改善幅度有多大."

但鉴于铜市强大的供应基本面因素,铜价持续获得良好的下行支撑.

其他金属方面,三个月期铝CMAL3收盘时买价报2,257美元,周四收盘价报2,251美元.

以下为1818GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 387.95 -1.80 -0.46 343.60 12.91

LME期铝 2257.00 6.00 +0.27 2020.00 11.73

LME期铜 8505.00 -60.00 -0.70 7600.00 11.91

LME期铅 2107.00 -13.00 -0.61 2035.00 3.54

LME期镍 18900.00 -475.00 -2.45 18710.00 1.02

LME期锡 23300.00 -500.00 -2.10 19200.00 21.35

LME期锌 2077.00 -13.00 -0.62 1845.00 12.57

上海期铝 16260.00 -20.00 -0.12 15845.00 2.62

上海期铜 60780.00 360.00 +0.60 55360.00 9.79

上海期锌 15980.00 105.00 +0.66 14795.00 8.01

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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