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市场报道 | 2012年 3月 17日 星期六 04:26 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收低0.15%,Nasdaq指数下跌0.04%

路透纽约3月16日电---美国股市三大股指周五涨跌互见,标普500指数小升,创下三个月来表现最好的一周,因投资人继续推高股市迫近四年高位.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收跌20.14点,或0.15%,至13,232.62点;标准普尔500指数.SPX升1.57点,或0.11%,至1,404.17点.Nasdaq指数.IXIC下滑1.11点,或0.04%,至3,055.26点.

周五标普500指数收在2008年5月20日来的最高水平.本周,道指和标普500指数均累计上升2.4%,Nasdaq指数升2.2%.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

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