〔全球金市〕黄金基本持平,本周跌3%

* 印度上调进口税,打压金价

* 金价下挫3%,此为年内第二大周度跌幅

* 金价可能跌至1,600美元以下,之后反弹

路透纽约/伦敦3月16日电---黄金周五大致持平,但录得今年来第二大周度跌幅,因本月稍早金价下挫,此前因美国公布了一系列良好的经济数据,美联储声明没有暗示将实施更多量化宽松政策.

今日稍早金价挫1%,之前最大的黄金消费者印度称,将黄金进口税增加一倍.

油价上涨,美元下跌及美国2月消费者物价指数上升促使黄金投资人回补在本周稍早的空头头寸.

一些基金可能在本周标普500指数在四年来首次触及1,400点后撤出黄金交易,此前一系列美国就业和制造业数据确认美国经济稳步复苏.

本周金价回落3%,抹去了1月以来的升幅,当时因预期美国将有进一步货币宽松措施出笼,推动金价上扬.但本周美联储发布的声明中没有暗示将采取更多行动.

分析师说,目前金价交投远低于其长期技术支持,短期金价可能延续跌势,之后才会反弹.

CitiFX技术研究部分析师Tom Fitzpatrick说,未来几周,金价可能测试1,580美元低位,这可能为下一轮升势铺路.

1853GMT,现货金XAU=跌0.1%,报每盎司1,656.54美元.

美国4月期金GCJ2结算价跌3.70美元,报每盎司1,657.50美元.路透数据显示,成交量和其30日均值走势一致,但低于昨日成交量.

白银是今日唯一收升的贵金属,但本周跌4.5%.分析师说,本周白银下跌可能为进一步下滑铺路,白银可能下挫至27.50美元.

现货白银XAG=涨0.2%,报32.56美元.

行业官员表示,全球最大的黄金进口国印度在2012年的进口可能大跌,因政府决定将进口税增加一倍至4%,预料这将打压印度国内消费,特别是对珠宝需求.

现货铂金XPT=跌0.6%,报1,670.24美元,现货钯金XPD=下滑0.5%,报697.22美元.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX期货合约

4月黄金 1655.80 -3.70 -0.2 1639.70 1664.90 146,090

5月白银 32.604 -0.122 -0.4 32.135 32.755 34,971

4月铂金 1675.50 -8.40 -0.5 1664.20 1693.20 5,215

6月钯金 701.70 -8.20 -1.2 697.80 708.25 1,455

现货金 1656.54 -1.19 -0.1 1640.18 1664.40

现货银 32.560 0.060 0.2 32.140 32.720

现货铂金 1670.24 -9.64 -0.6 1667.50 1690.00

现货钯金 697.22 -3.83 -0.5 698.98 704.72

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=