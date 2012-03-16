〔美国股市〕ADR收升,录得四周内表现最好的一周

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透纽约3月16日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周五上涨,录得四周内表现最好的一周,因欧洲企业ADR领升,因欧洲股市触及八个月高位.
欧洲股市收高,录得第四日连涨,并触及自7月末股市下跌之前以来的高点,因对该地区股票的胃纳继续恢复,而围绕主权债务的担忧缓解.泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收涨0.4%,报1,106.79点,本周上涨2.5%.英国富时100指数收高0.42%,报5,965.58点;德国股市DAX指数收涨0.19%,报7,157.82点;法国CAC-40指数收升0.41%,报3,594.83点.[.EUCN]
欧洲企业ADR指数.BKEUR涨0.83%.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR升0.54%.标准普尔500指数.SPX涨0.11%,周五收在2008年5月来最高水平.
在亚洲市场,沪综指.SSEC收报2,404.736点,涨30.962点.本周累计跌幅为今年1月6日以来最大,当周下跌1.64%.[ID:nSB1438114]
中国移动(CHL.N)下跌1.3%,报53.56美元.中国联通(CHU.N)跌2.4%,报17.66美元.
中国企业ADR.BKCN下滑0.32%.亚洲企业ADR指数.BKAS升0.12%.
拉丁美洲ADR指数.BKLA升0.10%.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。