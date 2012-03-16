〔美国股市〕ADR收升,录得四周内表现最好的一周

路透纽约3月16日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周五上涨,录得四周内表现最好的一周,因欧洲企业ADR领升,因欧洲股市触及八个月高位.

欧洲股市收高,录得第四日连涨,并触及自7月末股市下跌之前以来的高点,因对该地区股票的胃纳继续恢复,而围绕主权债务的担忧缓解.泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收涨0.4%,报1,106.79点,本周上涨2.5%.英国富时100指数收高0.42%,报5,965.58点;德国股市DAX指数收涨0.19%,报7,157.82点;法国CAC-40指数收升0.41%,报3,594.83点.[.EUCN]

欧洲企业ADR指数.BKEUR涨0.83%.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR升0.54%.标准普尔500指数.SPX涨0.11%,周五收在2008年5月来最高水平.

在亚洲市场,沪综指.SSEC收报2,404.736点,涨30.962点.本周累计跌幅为今年1月6日以来最大,当周下跌1.64%.[ID:nSB1438114]

中国移动(CHL.N)下跌1.3%,报53.56美元.中国联通(CHU.N)跌2.4%,报17.66美元.

中国企业ADR.BKCN下滑0.32%.亚洲企业ADR指数.BKAS升0.12%.

拉丁美洲ADR指数.BKLA升0.10%.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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