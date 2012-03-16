〔国际油市〕NYMEX原油期货收升,因担忧伊朗供应和美元下跌

路透纽约3月16日电---美国原油期货周五上涨,因对伊朗供应中断的忧虑重现及美元下跌,吸引投资人增加对原油的押注.

消费者物价指数显示,美国通胀压力似乎受控,这令美元的升势暂停,因投资人现在预期美国联邦储备理事会(美联储,FED)很快收紧货币政策的机率下降.

交易商说,当欧盟对伊朗原油的禁运在7月生效时,伊朗原油供应中断所产生的潜在影响再次推高油价.

目前的焦点在亚洲原油进口商,他们四处游说,希望不受欧盟的禁运影响,确保得到伊朗原油船货.

早盘原油期货轻微缩减跌幅,因根据油轮行业消息及美国政府数据,沙特阿拉伯对美国的原油出口近期大幅增加之势可望持续.

NYMEX-4月原油期货CLJ2升1.95美元,或1.86%,结算价报每桶107.06美元.本周,该合约跌0.34美元或0.32%,上周收升.

ICE-新的近月5月布兰特原油升3.21美元,或2.62%,结算价报每桶125.81美元.本周跌0.17美元或0.13%,上周上涨.

5月布兰特原油较5月美国原油的溢价走宽至18.23美元,周四为16.95美元.4月布兰特原油在周四到期,较4月美国原油的溢价当日为18.44美元.

NYMEX-RBOB汽油期货RBJ2升6.84美分,或2.08%,结算价报每加仑3.3569美元.本周该合约升2.45美分,或0.74%,连升第六周.

NYMEX-4月取暖油期货HOJ2收报每加仑3.2819美元,升5.94美分,或1.84%.本周,该合约小升1.81美分或0.55%,连续第二周上升.

美国劳工部周五公布: 美国2月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.4%(预估为上涨0.4%);美国2月核心CPI较前月上涨0.1%(预估为上涨0.2%);美国2月民间部门每周平均实质所得下降0.3%(预估为下降0.2%).[ID:nEAPAG0CD3]

汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示,汤森路透/密西根大学美国3月消费者信心指数初值为74.3(路透调查预估为76.0),2月终值为75.3.[US-ECI-CMN]

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

4月原油 107.06 1.95 1.9% 105.13 107.34 180,635 371,039

5月原油 107.58 1.93 1.8% 105.65 107.85 141,427 159,828

4月RBOB汽油 3.3569 0.0684 2.1% 3.2839 3.3660 37,628 52,897

5月RBOB汽油 3.3535 0.0693 2.1% 3.2815 3.3620 35,697 46,887

4月取暖油 3.2819 0.0594 1.8% 3.2193 3.2902 36,389 60,503

5月取暖油 3.2910 0.0620 1.9% 3.2268 3.2989 23,351 29,106

ICE合约

5月布兰特 125.81 3.21 2.6% 122.45 126.15 154,908 20,330

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 525,926 832,565 713,066 1,559,075 10,862

汽油 115,357 181,405 140,803 389,135 5,040

取暖油 88,735 131,919 148,817 281,881 961(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

NYMEX原油................[O/NCN] NYMEX原油电子盘.........[O/SCN]

NYMEX主力合约.............CLc1 伦敦布兰特主力合约......LCOc1

亚洲燃料油............[FUEL/ACN] 亚洲柴油裂解价差.....[MDIS/ACN]

亚洲石脑油............[LDIS/ACN] 西非原油............[CRU/WAFCN]

亚洲原油展望........[ASIA/CRUCN] 亚洲油品展望.......[ASIA/PROCN]

EIA/API周度库存比较..[EIA/APICN] 产油国官方售价英文原文..[OSP/O]