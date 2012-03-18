(重温稿)〔纽约汇市〕美元走软,但即将公布的经济数据料将令其再展雄风

* 美元走软,因美国通胀数据良好

* 技术指标直指美元/日圆将进一步上扬

* 投机客最近一周增加美元/日圆押注

路透纽约3月16日电---美元周五全面重挫,推升美元兑日圆触及11个月高位,兑欧元升至一个月最高的升势暂停,但短期内将公布的一系列重要经济指标可能令美元重现强势.

过去一周公债收益率攀升提振美元走势,令美元兑日元本周累计攀升1.1%,录得连续第六周上扬.不过,美国通胀温和促使投资者重新审视升息预期,拖累美元周五走低.

近期公布一系列强劲经济数据后,公债收益率上扬,反应投资者押注美国联邦储备理事会(FED,美联储)或采取更激进的举措,并较预期提前收紧货币政策,或至少令进一步实施刺激政策的可能性降低.

花旗旗下CitiFX驻纽约的G10策略部主管Steven Englander表示,短期而言,在美国数据改善且利率攀升趋势下,周五的美元走势是一次小的走势逆转.

"我们还看到风险货币涨势良好,且欧元区国家公债收益率呈现的部分趋同的走势提振欧元."

Englander称,从近期的走势中我们吸取了一些经验.

"首先,逆转美元的购买趋势并不困难,第二,通胀下降对风险货币有利,因其降低了短期升息的可能性,"他说,"第三个经验是,欧元仍对尾部风险降低作出正面响应."

欧元兑美元EUR=尾盘上扬0.6%,报1.3164美元.本周累计上扬约0.4%,结束两周连跌.

CitiFX表示,未来数周投资者评估全球经济复苏进展的机会不多,没有重大美国经济数据公布,该行预计美元强势将持续.

另外,英国央行上次政策会议记录和欧元区PMI数据将在下周三和周四相继出炉.澳洲央行的2月政策会议记录以及新西兰GDP数据将分别在周二和周四公布.

野村证券指出,10年期公债收益率可能升穿2.4%.

"尽管全球利率均在上涨,但我们认为,鉴于明显存在的重大成长阻力(尤其是欧元区),美国以外利率上升的趋势持续的时间将较短,'野村证券表示,"有鉴于此,我们认为美国10年期公债收益率升穿2.4%可能在未来数周进一步推高美元,尤其是美元兑低收益货币."

野村证券买入了短期美元/英镑和美元/瑞郎看涨期权,这是一个为期两周的一触即付式期权,触发水准分别为1.5575和0.9400.

"我们认为如果美国公债收益率继续变动,这是短期内可能触及的目标,"该行称.

美元兑日元JPY=尾盘回落0.2%,报83.34日圆,但距离周四触及的11个月高位不远,因在日本央行上月意外放松货币政策后,日圆走势仍然挣扎.

根据商品期货交易委员会周五公布的数据,汇市投机客最近一周增加美元/日圆押注至近五年最高.

路透数据显示,美元兑日圆年内迄今累计上扬约8%,因美国两年期公债与日本可比公债收益率差仍保持在2011中以来未见的高位.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3173 1.3082 +0.70 +1.76 1.2945

美元/日圆 JPY= 83.41 83.50 -0.11 +8.41 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 109.90 109.26 +0.59 +10.39 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9153 0.9226 -0.79 -2.38 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5843 1.5708 +0.86 +1.98 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9917 0.9918 -0.01 -2.71 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0586 1.0525 +0.58 +3.53 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2060 1.2073 -0.11 -0.69 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8314 0.8325 -0.13 -0.18 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8241 0.8190 +0.62 +5.87 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.7171 5.7805 -1.10 -4.34 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.5479 7.5607 -0.17 -2.46 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.7364 6.7813 -0.66 -2.20 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.8796 8.8773 +0.03 -0.38 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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