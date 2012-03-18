(重温稿)〔美国股市〕标普500指数创下三个月来表现最好的一周,能源股涨幅居前

* 美国2月CPI符合预期,汤森路透/密西根大学美国3月消费者信心指数初值下降

* 能源类股涨幅居前,因原油价格攀升

* 瑞信调高标准普尔500指数年底目标

* 道指收跌0.15%,标准普尔500指数涨0.11%,Nasdaq指数小跌0.04%

路透纽约3月16日电---美国股市三大股指周五涨跌互见,标普500指数小升,创下三个月来表现最好的一周,因投资人继续推高股市迫近四年高位.

美国两项经济数据稍为回软,抑制了大盘涨势,使道琼工业指数和Nasdaq指数略收低.道指连续七周的涨势戛然而止.如果今日收高,道指将创下逾一年来最长升势.

标准普尔500指数连续第五周上涨,本周累计升2.4%,创下去年12月中旬以来表现最佳的一周.投资者对经济前景较为乐观,推动标准普尔500指数升逾1,400点关口,至2008年5月以来最高水准,此前从10月3日最近收盘低位累计涨近30%.

能源类股今日涨幅最大,标准普尔能源股指数.GSPE升1.2%,追随原油价格涨势.由于伊朗核计划导致持续的紧张气氛,而且该地区石油供应有可能中断,带动油价上涨.Occidental Petroleum (OXY.N)升1.7%,报100.58美元.

"基本面在改善,企业获利上升,大盘确实有良好的上升动能,"纽约Russell Investments的首席市场策略师Stephen Wood称,该公司管理着大约1,400亿美元资产.

"我认为大盘还有上涨空间,但我们将密切关注油价,如果涨得太高,可能将成为不稳定因素."

汤森路透/密西根大学美国3月消费者信心指数初值从2月终值75.3降至74.3,低于分析师预计的76.0,因能源价格上涨推高了人们对明年的通胀预期.[ID:nEAPAG0CD3]

美联储周五公布的数据显示,美国2月工业生产与前月持平,因采矿活动连续第二个月萎缩.[ID:nSB1438222]

道琼工业指数.DJI收跌20.14点,或0.15%,至13,232.62点;标准普尔500指数.SPX升1.57点,或0.11%,至1,404.17点,为2008年5月20日以来最高收位.Nasdaq指数.IXIC下滑1.11点,或0.04%,至3,055.26点.

本周道琼工业指数上涨2.4%,Nasdaq指数上涨2.2%.周二的涨幅最大,当时美联储的乐观看法和摩根大通引发盘末上涨.

在其他经济数据方面,劳工部表示,2月整体消费者物价指数(CPI)上涨0.4%,符合市场预期,1月上涨0.2%.而以剔除食品和能源之外的核心CPI衡量,通胀压力仍然较低.[ID:nEAP24WjzW]

瑞士信贷分析师Andrew Garthwaite把2012年末时标准普尔500指数的预测由1,400点上调至1,470点.Garthwaite表示,"目前股市较六个月移动均值高出9%,而一旦达到这个水平之后,股市通常会在未来六个月上扬7%."

尽管最近一轮的经济数据逊于预期,但几乎没有影响到这种观点.不过部分市场人士仍然警惕股市可能要面临修正,因芝加哥期权交易所(CBOE)的波动率指数(VIX)已经下跌6.2%收于14.47,该水平为2007年6月以来低点.

本周标志着"四巫聚首日"的开始,这是四种股票期货和期权合约到期及结算的日子.受此影响,成交量高于最近几个交易日.纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场总成交量约为78.9亿股,稍高于去年的日均78.4亿股.

在美国上市的Transocean Inc (RIG.N)收涨4.6%至58.70美元,上日该公司以较高的价格获得三个新合约.

苹果(AAPL.O)收盘近持平,报585.57美元,周五该公司的新Ipad成为另一个热销产品.在亚洲成千上万的消费者在苹果商店门外排队,希望最先购得苹果的这款最新平板电脑.

华尔街日报引述知情人士报导,高盛(GS.N)等数家银行有意承购美国国际集团(AIG)(AIG.N)与纾困案相关的问题资产.[ID:nST06L64HH]高盛收跌0.1%,报122.93美元,AIG跌0.2%至28.03美元.

纽约证交所周五约53%的股票收于平盘下方,Nasdaq上涨与下跌个股数目接近持平.(完)

--编译 于春红/李春喜;审校 利棣儿

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