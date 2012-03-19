版本:
中国
货币新闻 | 2012年 3月 19日 星期一 23:08 BJT

〔USDA报告〕3月15日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透3月19日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):

一周截至日 03/15/12 03/08/12 03/08/12 03/17/11

初值 修正值 前值

小麦 20,982 31,697 31,597 26,073

燕麦 17 0 0 0

大麦 0 44 44 16

玉米 23,195 38,503 36,246 30,896

高粱 1,061 437 437 4,468

大豆 23,732 26,306 26,247 29,980

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 795,637 938,745

燕麦 434 67

大麦 6,022 5,176

玉米 897,363 920,581

高粱 36,194 75,151

大豆 958,549 1,244,751

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐