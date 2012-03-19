〔美国热股〕Sprint股价下挫4.5%,此前分析师称该公司有破产风险

路透3月19日电---美国第三大移动电话服务供应商Sprint Nextel (S.N)在周一早股价下挫逾4%,此前一分析师报告称,Sprint可能申请破产的风险不断上升,因债务沉重的Sprint面临巨大成本,因素包括其与苹果(AAPL.O)的iPhone协议.

Bernstein分析师Craig Moffett将Sprint评级从"表现和市场一致"下调至"表现逊于市场,"称如果苹果今年稍后推出高速iPhone所使用的技术,Sprint装置该技术不及其竞争同业般广泛,Sprint将面临"新的及更大的风险".

周一早盘尾段,Sprint股价下挫4.5%,报2.76美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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