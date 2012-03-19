〔欧洲汇市〕英镑贸易加权指数触及13周高位,英国前景提供支撑

* 英镑兑欧元触及一个月高位,英国前景提供支撑

* 英镑/美元升穿位于1.5861美元的关键阻力位

* 市场静待CPI,英国央行会议记录和年度预算报告

路透伦敦3月19日电---英镑兑欧元周一攀升至一个月高位,因据报有长期投资者需求.受此推动,英镑贸易加权指数升至13个月高位.

策略师表示,近期公布的英国数据改善,扶助支撑英镑,投资者预计周三公布的英国央行会议记录将显示,央行的温和立场将有所减弱,且年度预算中不太会出现负面的意外.

欧元兑英镑EURGBP=D4跌约0.3%,报0.8283英镑,为2月16日以来最低.

根据英国央行提供的数据,英镑贸易加权指数=GBP升至81.8,为去年2月以来最高.英镑兑日元GBPJPY=R也走高,升至132.50日圆附近的九个月高位.

英国央行会议记录的温和立场所有减弱可能令央行将采取新一轮资产购买行动以提振经济的预期降温.

摩根士丹利的策略师指出,如果英国政府利用预算下调最高收入税和公司税税率,这可能鼓励投资者到英国投资,欧元/英镑可能进一步承压.

该行建议在0.8310英镑抛售欧元,目标见0.8140英镑,止损位见0.8390英镑.

英镑兑美元GBP=D4上涨约0.4%,至3月2日以来最高1.5905美元,之前在升穿1.5861美元的200日移动均线后止损盘被触发,该水准之前被视为关键阻力位.

周一无重大英国数据公布,这意味着市场人士的下一个关注焦点将是周二公布的消费者物价指数,料将显示年度通胀小幅回落.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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