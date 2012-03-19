〔欧元债市〕德债期货趋稳,对希腊的担忧再起

* 德债期货趋稳,此前未能触及今年低点

* 欧元区前景不明朗带来支撑

* 10年期德债收益率保持在接近2%

路透伦敦3月19日电---对希腊可能需要进一步削减债务负担的担忧再起,周一推高德国公债价格,预计在本周稍后欧元区关键经济数据发布前,德债将继续获得支撑.

国际货币基金组织(IMF)报告指出,希腊在实施第二套金援要求的改革方面不容有失,如果没有外部支持,希腊将可能退出欧元区.

希腊信贷违约互换(CDS)支付标售最终结果显示每1欧元希腊债券将获0.215欧元,显示市场仍预计希腊未来违约的可能性很高.

德债期货FGBLc1结算价升14个跳动点,收报135.60,在过去四个交易日重挫约340个跳动点,因对美国等全球经济前景信心改善.

10年期德债收益率DE10YT=TWEB跌1个基点,报2.05%,保持在上周五升穿的2%水准之上.

"IMF就希腊的报告支撑了基本人气,"DZ Bank利率策略师Michael Leister表示,"目前而言,市场将测试2%水准."

技术分析师预计德债短线走强,但表示上周开始的跌势将持续.

周四将公布的欧元区制造业和服务业调查结果若有惊喜,德债卖压将可能恢复.

分析师预计德债收益率将在未来几周保持在2%上方区间,但欧元区仍面临的问题将令区间狭窄.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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