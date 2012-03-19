〔英国债市〕英债结束四天跌势,静待英国公布预算

路透伦敦3月19日电---英国公债期货周一温和上升,结束四天大跌之势,因投资人的风险胃纳下降,且一些投资者考虑周三英国公布2012/13财年预算案中可能降低英债发售规模.

6月英债期货FLGM2结算价升25个跳动点,报111.96,远高于周五触及的合约低位111.27.上周英债期货从上周初创下的合约高位下跌超过400个跳动点,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)对美国经济的评估没有那么悲观.

10年期英债GB10YT=RR收益率(殖利率)跌3个基点,至2.41%,周五触及四个半月高位2.488%.

"上周非常不利债券.周末过后,人们认为英债跌势有点过多,有点过快,"Citi固定收益策略师Jamie Searle说.

英国预期将有能力抑制2012/13财年英债的发售规模也对英债提供一些支撑,10年期英债较可比德债EU10YT=RR的收益率差收窄2个基点,至37个基点,此为周三来最窄.

上周路透调查预计英国2012/13财年发售大约1,800亿英镑英债,和当前财年的1,789亿英镑高不了多少,有明显下行风险,因皇家邮政出售退休资产.

周二0930 GMT英国公布2月消费者物价指数.分析师预期将从1月的3.6%增幅下降至3.3%增幅,将与英国央行预计在年底前跌穿2%目标一致.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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