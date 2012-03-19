〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,因获利了结及天气良好

路透3月19日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收低,因在海外市场升至四个月高位后有获利了结卖压,且因天气良好,美国玉米种植可能提早开始,今年有望创纪录丰产.

交易商表示,玉米市场超买,是时候至少有一次短暂休整.

美国中部谷物种植带天气温暖促使农户有意提早播种玉米,但昂贵的种子和对购买突然冷空气侵袭损失保险的担忧令农户还未开始耕种.

美国继续出现反常的暖和天气,本周预计将有降雨将给予今年小麦、玉米和大豆产量前景进一步提振.Global Weather Monitoring气象学家John Dee表示,"未来七至十日,将继续保持温暖天气."

商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,截至上周二的一周,大型投机商增持了玉米净多头.

5月CBOT玉米合约CK2收低9-1/2美分,报每蒲式耳6.63-1/2美元.

5月合约关键支撑位在50日移动均线切入位6.43-1/2美元,阻力位在200日移动均线切入位6.67-3/4美元.九日相对强弱指标(RSI)为56.

今日玉米成交量预估为212,192口.(完)

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