〔纽约期市〕ICE期棉收高,因消费者买盘

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透纽约3月19日电---棉花期货周一连续第三日收高,分析师表示,因疑似棉纺厂和贸易买盘和一些投机性空头回补带动.
洲际交易所(ICE)指标5月期棉合约CTK2上扬1.60美分,或近2%,收报每磅89.08美分,盘中波动区间在87.62-89.58美分.
汤森路透初步数据显示,今日成交逾19,200口,较30日均值低约20%.
"在90和88美分下方寻获良好买盘,"商品经纪公司Penson Futures高级棉花分析师Sharon Johnson称.
她表示,期棉面临的问题是未来几日是否能守住升势.
分析师表示,技术面而言,5月期棉升穿20日移动均线切入位89.35美分后获得提振.
ICE Futures U.S.数据显示,棉花市场未平仓合约连升八个交易日,3月16日增至184,782口,为2月15日来最高.(完)
--编译 李军;审校 母红
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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