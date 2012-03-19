版本:
中国
市场报道 | 2012年 3月 20日 星期二 02:56 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉收高,因消费者买盘

路透纽约3月19日电---棉花期货周一连续第三日收高,分析师表示,因疑似棉纺厂和贸易买盘和一些投机性空头回补带动.

洲际交易所(ICE)指标5月期棉合约CTK2上扬1.60美分,或近2%,收报每磅89.08美分,盘中波动区间在87.62-89.58美分.

汤森路透初步数据显示,今日成交逾19,200口,较30日均值低约20%.

"在90和88美分下方寻获良好买盘,"商品经纪公司Penson Futures高级棉花分析师Sharon Johnson称.

她表示,期棉面临的问题是未来几日是否能守住升势.

分析师表示,技术面而言,5月期棉升穿20日移动均线切入位89.35美分后获得提振.

ICE Futures U.S.数据显示,棉花市场未平仓合约连升八个交易日,3月16日增至184,782口,为2月15日来最高.(完)

--编译 李军;审校 母红

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐