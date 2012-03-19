〔芝加哥期市〕CBOT小麦收低,因了结获利及预期美国大平原降水

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透3月19日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收低,因了结获利及美国冬麦种植地区有利作物成长的降雨前景.
美国反季节性的和暖天气持续,且本周降雨预料将对2012年小麦,玉米和大豆作物前景提供进一步支撑."温暖气温将在未来一周至10天持续,"Global Weather Monitoring气象学家John Dee称.
Dee说,本周稍早最高气温将高达到华氏70多度至80多度,本周稍晚将为华氏50多至60多度.本周稍早在美国大平原及中西部料将出现有利作物的降水.
一巴基斯坦官员表示,该国决定通过易货交易向伊朗用出口100万吨小麦,因西方对伊朗核计划进行制裁限制了该国进口食物的能力.
分析师说,上周俄罗斯出口指标小麦的价格下跌,此前埃及透过标购买入美国和加拿大小麦,而来自邻国哈萨克的竞争加重价格下跌的压力.
5月小麦期货重要支撑位在其50日移动均线切入位6.52美元,九日相对强弱指标(RSI)为49.
CBOT-5月小麦期货WK2收低19-3/4美分,报每蒲式耳6.52-1/4美元.
CBOT小麦预估成交量为82,700口.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。