〔芝加哥期市〕CBOT小麦收低,因了结获利及预期美国大平原降水

路透3月19日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收低,因了结获利及美国冬麦种植地区有利作物成长的降雨前景.

美国反季节性的和暖天气持续,且本周降雨预料将对2012年小麦,玉米和大豆作物前景提供进一步支撑."温暖气温将在未来一周至10天持续,"Global Weather Monitoring气象学家John Dee称.

Dee说,本周稍早最高气温将高达到华氏70多度至80多度,本周稍晚将为华氏50多至60多度.本周稍早在美国大平原及中西部料将出现有利作物的降水.

一巴基斯坦官员表示,该国决定通过易货交易向伊朗用出口100万吨小麦,因西方对伊朗核计划进行制裁限制了该国进口食物的能力.

分析师说,上周俄罗斯出口指标小麦的价格下跌,此前埃及透过标购买入美国和加拿大小麦,而来自邻国哈萨克的竞争加重价格下跌的压力.

5月小麦期货重要支撑位在其50日移动均线切入位6.52美元,九日相对强弱指标(RSI)为49.

CBOT-5月小麦期货WK2收低19-3/4美分,报每蒲式耳6.52-1/4美元.

CBOT小麦预估成交量为82,700口.(完)