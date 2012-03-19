〔金属期市〕期铜收高,因美国经济复苏盖过中国房价回落的影响

* 中国2月房价连跌第五个月

* LME铜库存降至2009年7月来最低

* 关注周二美国房屋开工年率

路透纽约/伦敦3月19日电---期铜周一在清淡交投下上升,因库存再度减少及美国经济前景改善在中国短期需求不确定之际巩固了西方需求前景.

此轮涨势扶助铜价在多月来维持的每吨8,100-8,800美元(每磅3.70-4美元)的交投区间的高端仍保持强势,随着中国经济持续放缓,任何新的上涨将很可能失去动能.

数据显示中国2月房价较1月下滑,为连续第五个月下跌,预料未来几个月将继续走低.

楼市降温不仅抑压对用于建筑材料的基本金属的需求,亦打压对家用电器的需求,后者是铜的另一个主要消费领域.

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜合约CMCU3收升60美元,报每吨8,570美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)5月期货合约HGK2收高3.10美分,报每磅3.9090美元,交投区间介于3.8580至3.9195美元.

周一交投清淡,汤森路透初步数据显示,纽约市场尾盘成交量略高于42,500口,较30天均值低约40%.

不过铜价年初迄今仍上升约13%,因已发达国家的央行对经济挹注资金,中国补充库存,及和欧债危机有关的风险减退.

周一汇市也提供进一步支持.美元指数.DXY下跌,扶助支持诸如铜等美元计价的资产.

LME铜库存持续减少,最新数据显示,库存下降1,250吨,至262,575吨,此为2009年7月来最低.

分析师怀疑,铜库存下降并非因为消费,而是因为中国增加库存.周五数据显示上海库存增加2,495吨,至227,276吨的10年高位.

其他金属方面,三个月期铝收升18美元,报每吨2,275美元.今年迄今期铝升近12%,2011年则下跌18%.

受累于Norilsk Nickel(GMKN.MM)的投资账面值减少,全球最大铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(0486.HK)(RUAL.PA)去年度净利重挫逾九成,远低于预期.俄铝预计短期内铝价仍将承压,不过在发展中经济体需求支撑下,2012年铝价或能超过2,400美元/吨.[ID:nSH0109938]

以下为1818GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 390.90 3.10 +0.80 343.60 13.77

LME期铝 2273.00 22.00 +0.98 2020.00 12.52

LME期铜 8570.00 60.00 +0.71 7600.00 12.76

LME期铅 2104.00 -4.00 -0.19 2035.00 3.39

LME期镍 19045.00 145.00 +0.77 18710.00 1.79

LME期锌 2077.00 -1.00 -0.05 1845.00 12.57

上海期铝 16275.00 15.00 +0.09 15845.00 2.71

上海期铜 60300.00 -480.00 -0.79 55360.00 8.92

上海期锌 15875.00 -105.00 -0.66 14795.00 7.30

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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