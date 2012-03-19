〔全球金市〕黄金因传言央行买入而上涨,但前景脆弱

* 金价跟随美股及欧元上涨

* 据称上周央行买入黄金

* 如果金价失守1,630美元支持位,可能面临技术卖压

路透纽约/伦敦3月19日电---黄金在上周大跌后周一上升,一些投资人受央行趁低买入的迹象激励,不过技术因素暗示价格可能进一步下跌.

在美国公布强劲的就业和制造业数据后,美股和欧元上涨,投资人风险胃纳全线改善,金价随之上升.

上周金价回落3%,抹去了1月以来的升幅,当时因预期美国将有进一步货币宽松措施出笼,推动金价上扬.但上周美联储发布的政策声明中没有暗示将采取更多行动.

交易商说,以防黄金下行风险的看跌期权买盘众多,暗示了金价可能延续跌势,向每盎司1,600美元,且一个近期的偏空"死亡交叉"技术图形也显示黄金的疲弱性.

"目前,黄金正在其50天和200天移动均线下方对近期跌势进行盘整,"Sarhan Financial执行长Adam Sarhan说.

"如果金价失守每盎司1,630美元的支持位,预料将是下一步跌势的开始,"Sarhan说,金价连续第三周坚守1,630美元支持位.

1909GMT,现货金XAU=升0.6%,报每盎司1,662.66美元.上周下挫3%,录得自2012年来第二大周度跌幅.

Sarhan说,金价周线图最近形成的"死亡交叉",即其10周(50日)移动均线跌至50周(200日)移动均线下方,通常暗示下行压力可能持续.

COMEX黄金期权场内独立交易商Jonathan Jossen说,近期金价回软促使更多投资人在持有黄金期货多头头寸的同时,买入较低执行价的看跌期权,以防下行风险.

10年期美国公债收益率大幅上升也令金价承压.

美国4月期金GCJ2结算价升11.50美元,报每盎司1,667.30美元.路透初步数据显示,成交量和其30日均值低约20%.

**央行买入黄金**

根据一产业消息人士及金融时报周五报导,金价下跌已促使一家或多家央行在上周买进约4吨的黄金.熟悉这些交易的消息人士对路透表示,这些黄金是透过国际清算银行(BIS)买进的.以目前的价格来算,价值约2.5亿美元.金融时报表示,上周在店头实货市场央行买进4-6吨的黄金.[ID:nST0441808]

在投资领域方面,黄金上市交易基金持仓连续10周上升,主要受助于主要北美基金的流入资金.

现货白银XAG=涨1.2%,报32.94美元.现货铂金XPT=小升0.3%,报1,672.43美元,现货钯金XPD=升0.5%,报701.93美元.

----------------------------1909GMT--------------------------

最新价格/ 当日 当日 低点 高点 目前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX期货合约

4月黄金 1667.30 11.50 0.7 1652.30 1670.10 120,440

5月白银 32.955 0.351 1.1 32.330 33.090 28,948

4月铂金 1684.70 9.20 0.5 1670.50 1686.30 5,072

6月钯金 707.60 5.90 0.8 698.00 708.95 1,586

现货金 1662.66 9.17 0.6 1652.93 1669.40

现货银 32.940 0.400 1.2 32.360 33.060

现货铂金 1672.43 4.97 0.3 1673.00 1681.50

现货钯金 701.93 3.43 0.5 699.00 704.72

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=