〔纽约汇市〕欧元兑美元触及逾一周高位,因希腊对欧元区的威胁下降

* 希腊CDS支付标售最终结果符合预期

* 美元资金在远汇市场缓和

* 纽约联储总裁杜德利描绘好坏不一的经济情景

路透纽约3月19日电---欧元兑美元周一攀升至逾一周高位,此前希腊违约保险的标售结果支持了希腊对欧元区的威胁下降的观点.

欧元兑日圆也上涨,触及日本央行干预汇市以来的近五个月最高位.

投资人出脱欧元的空头头寸,焦点放在希腊信贷违约互换(CDS)的标售上.标售结果为希腊CDS持有人将获得总额约32亿欧元的支付,相当于1欧元希腊债券将获得0.215欧元,符合市场预期.

一些分析师说,情况可以更糟.如果是以其他方式重组新债,要么是提高票息,或是缩短年期,CDS持有人所获的支付将是低得多.

"一些欧元空头头寸被出脱,因为持有这些头寸的理由未能兑现,"Faros Trading董事总经理Douglas Borthwick说.

"希腊CDS问题得到妥善解决,且符合预期,所以希腊不会出现无秩违约.此外,欧元/美元基差互换将继续趋稳,"他补充说.

纽约尾盘,欧元兑美元EUR=EBS升0.5%,至1.32410美元,此前触及1.32659美元高位,此为3月9日来最高.欧元升穿近期的日内高位1.31873美元和1.31920美元,在1.32美元附触发止损单.

欧元兑美元连涨第三天,累计升1.7%,此为1月中旬以来最大三日涨幅.

Borthwick预期欧元将进一步上扬,预期公允价值介于1.37-1.40美元.

在欧元基差互换市场的美元融资活动也有所减少,进一步支持欧元.周一指标三个月欧元/美元基差互换EURCBS3M=ICAP在负63.00个基点.

在去年11月底最高触及负159.500个基点后,在全球央行挹注大量美元流动性的情况下,欧元基差互换回软.总的来说,基差互换走宽反映在远期市场上借入美元的需求上升,对欧元而言,这通常一个偏空信号.

尽管和欧元区债务有关的紧张情势得到缓和,但投机者仍然持有欧元空头头寸,尽管这部分头寸已有所减少.日圆空头在4月以来的最高位.