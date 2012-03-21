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货币新闻 | 2012年 3月 22日 星期四 05:58 BJT

〔表格〕新西兰第四季经季节调整后GDP较前季成长0.3%,逊于预估

路透惠灵顿3月22日电---周四公布的官方统计数据显示,新西兰第四季经季节调整后国内生产总值(GDP)较前季成长0.3%,较上年同期成长1.8%.

路透调查的预估中值为较前季成长0.6%,较上年同期成长2.2%.

(括号内为修正值)

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GDP较前季变动幅度(根据生产计算,经季节和通胀调整):

第四季 第三季 2010年第四季

+0.3% +0.7% +0.3%

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GDP较上年同期变动幅度(根据生产计算,经季节和通胀调整):

第四季 第三季 2010年第四季

+1.8% +1.8 (+1.9%) +0.8%

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实质年平均变动 *

第四季 第三季 2010年第四季

+1.4% +1.2% (+1.3%) +1.2%

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GDP较前一季变动幅度(根据支出计算,经季节和通胀调整):

第四季 第三季 2010年第四季

+0.5% +1.0% +0.1%

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GDP按年变动(根据支出计算,经季节和通胀调整):

第四季 第三季 2010年第四季

+1.3% +1.3% (+1.4%) +2.4%

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* 计算方法为,以截止本季度的四个季度总和除以前四个季度总和,然后以百分比形式表示.

新西兰统计局称,第一季GDP数据将于6月21日公布.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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