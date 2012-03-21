〔欧洲汇市〕英镑因英国央行会议记录而下滑,但受预算案影响不大

* 英镑兑美元从逾两周高位回落

* 英国央行会议记录令预期措辞更为温和的交易商感意外

* 英国预算案对经济前景看法基本未变,对英镑无甚影响

路透伦敦3月21日电---英镑兑美元周三从逾两周高位回落,此前英国央行公布上一次政策会议记录的措辞温和,而英国财政大臣奥斯本的2012财政年度预算案被认为对英镑走势大致中性.

英国财政大臣奥斯本周三在其提交的2012/13财年预算案中称,预算责任办公室对本国经济前景的看法基本未变,预计2012年国内生产总值(GDP)增速为0.8%(11月预估为增长0.7%).预计2013年GDP增速为2.0%(11月预估为增长2.1%).预算责任办公室确认政府有望到2016/17年度消除结构性经常帐赤字.[ID:nSB1447008]

周三稍早官方公布的数据显示,英国2月公共部门借款几乎是预期的两倍.[ID:nST0443082]数据原本已拖累英镑下跌.

今日尾盘,英镑兑美元GBP=D4小跌,至1.5827美元,和预算案公布前的水平几无变动.

英镑兑美元从早盘触及的1.5924美元回落,周三公布的英国央行货币政策委员会(MPC)3月会议记录显示,MPC委员以7:2的结果通过维持量化宽松总规模在3,250亿英镑不变,MPC委员普森和迈尔斯再次敦促将规模扩大至3,500亿英镑.[ID:nSB1445758]

多数市场人士原本预期MPC委员将一致投票维持资产买购计划规模不变,此前在2月会议MPC决定扩大购买规模500亿英镑至3,250亿英镑.

3月会议记录也显示MPC对油价及未来薪资通胀的更多担忧.

交易商称,英镑需要攻下2月29日高位1.5993美元,及巨大期权阻力所处的1.6000美元,以启动新的上升潜能.据报1.5800美元有买需,止损卖单挂在1.5800美元以下.

在英国央行会议记录公布后,欧元兑英镑EURGBP=D4触及0.8327英镑日内高位,之后欧元缩减升幅,日内持平在0.8335英镑.周一欧元兑英镑跌至0.8283英镑的一个月低位.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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