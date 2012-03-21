〔欧洲股市〕小幅收低,受美国成屋销售数据影响

* 泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300指数收低0.2%

* 美国成屋销售数据公布后,银行股下滑

路透伦敦3月21日电---欧洲股市周三收低,在短暂测试支撑位后守在该水准附近,疲弱的美国成屋销售数据公布后引发金融股领跌,技术分析师认为自此股市走势可能挣扎.

STOXX欧洲600银行指数.SX7P跌幅居前,收跌0.9%,之前公布的美国成屋销售数据意外回落,打压投资人对银行股的信心.

"美国成屋销售减少意味着在出脱负资产方面的进展放缓,这增加了未来银行资产负债表中出现不良贷款的可能性增大,"Brewin Dolphin的资产组合策略部主管Guy Foster表示.

"这令金融股黯然失色."

但跌势有限,许多上涨个股成交活跃.

Sainsbury (SBRY.L)交投热络,劲扬4.5%,成交量为90日均值的近300%,此前该公司公布的第四季营收成长胜预期.

Repsol(REP.MC)放量大涨4.3%,阿根廷政府官员否认政府有计划将能源企业YPF国有化.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300.FTEU3指数跌0.2%,至1,091.74点,略高于支撑位约在1,091点的2月高点,盘中一度跌穿该水准,触及1,087.07点.

英国富时100指数.FTSE微升0.01%,报5,891.95点;德国股市DAX指数.GDAXI收高0.23%,报7,071.32点;法国CAC-40指数.FCHI收低0.1%,报3,527.37点.(完)

--编译 母红;审校 李军

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