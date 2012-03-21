〔纽约期市〕阿拉比卡咖啡期货上升,原糖期货由升转跌

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透纽约/伦敦3月21日电---阿拉比卡咖啡期货周三受空头回补带动上涨,原糖期货试图扩大升幅时遭遇生产商及投资人卖盘,令该期货由升转跌.
其他软商品下跌,交投相当清淡.
洲际交易所(ICE)-5月阿拉比卡咖啡期货KCc2涨1.10美分,报每磅1.847美元,盘中触及1.8845美元日内高位.
伦敦5月罗布斯塔咖啡期货LRCK2跌10美元,报每吨2,022美元.
"这似乎是技术推动升势,"Country Hedging Inc.分析师Sterling Smith说,鉴于巴西咖啡丰收带来的压力,任合升势很可能是昙花一现.
"我不认为咖啡期货价格将反弹.这次可能是和技术活动相关的短期反弹,但总的来说,我预期市场将继续下跌,因为市场有充足的供应,"F.O. Licht分析师Uhlenbrock说.
原糖早盘上涨,但遭遇生产商卖盘,且之后投资人尾盘卖出,使原糖价格下跌.
周三顾问公司Jonathan Kingsman警告,本周糖价升至三周高位后,将可能下跌.该公司称,追买糖的基金可能对巴西产出低于预期的传闻反应过度.
ICE-5月原糖期货SBc1跌0.28美分,报每磅25.33美分.伦敦5月白糖期货LSUK2下滑10.30美元,或1.5%,报每吨655.40美元.
可可期货收低.
ICE-5月可可期货CCK2跌13美元,结算价报每吨2,359美元.伦敦5月可可期货LCCK2跌5英镑,报每吨1,514英镑.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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