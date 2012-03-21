〔欧元债市〕西班牙财政前景担忧加剧,投资者买入德债寻求避险

* 财政担忧使西班牙公债收益率(殖利率)升至一个月高点

* 避险买盘使德债收益率跌回2%下方

* 投资者关注PMI数据,寻找脆弱经济增长的最新线索

路透伦敦3月21日电---德国公债周三上扬,欧元区二线国家公债下跌,因市场对西班牙改善财政进展的担忧加剧,引发投资者买入低风险资产寻求避险.

围绕西班牙前景的负面情绪转变成直接抛售,该负面情绪自西班牙松动预算赤字目标时开始增长,交易员称抛售是由花旗集团首席经济学家在接受彭博专访时发表的悲观言论引发的.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB升至一个月高点5.40%,日内上涨17个基点.如果周四公布的数据加剧对该国前景的担忧,公债收益率可能进一步上扬.

"这种负面情绪在西班牙内部已经发酵一段时间...意大利与比利时在赤字政策方面似乎比西班牙都要严格,目前为止西班牙总是达不到目标,"ING驻阿姆斯特丹策略师Alessandro Giansanti表示.

自本月稍早希腊躲过一场债务违约之后,市场经历一段短暂的稳定时间,但目前又重新聚焦欧元区国家在增长和撙节之间面临的冲突性压力.

"我们需要不时有好消息,才能说服市场欧元区正在恢复之中,但事实情况并非如此,"法国农业信贷集团策略师Orlando Green表示.

"不时会传来挫伤信誉,打击仅有的一点信心的不利消息,这就是今天市场的状况."

避险情绪推动意大利公债收益率上扬,使德债DE10YT=TWEB受益.本周德债收益率首次降至2%下方.

避险热潮使10年期德债收益率日内收跌6.5个基点,报1.98%,回吐自上周以来录得的很大一部分涨幅.上周乐观的美国经济数据激励投资者看涨风险资产.

6月德债期货FGBLM2结算价上涨69个跳动点,报136.33,将在周四公布的欧元区前瞻性经济数据很可能决定该合约的短期走势.

路透调查显示,明日公布的3月欧元区PMI初值预计会好于2月.

分析师称,如果详细数据显示出欧元区二线经济体的疲弱,转向低风险资产的避险操作可能加剧.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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