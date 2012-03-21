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市场报道 | 2012年 3月 22日 星期四 03:10 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉收高,静待美国农业部出口销售数据

路透纽约3月21日电---美国洲际交易所(ICE)棉花期货周三收高,分析师称主要是因投机性和投资人买盘,在美国农业部周四发布出口销售报告前,有仓位调整动作.

ICE指标5月期棉合约CTK2升0.41美分,收报每磅88.31美分,盘中波动区间在87.86-89.49美分.

汤森路透初步数据显示,周三成交略多于12,700口,较30日均值低逾50%.

独立棉花分析师Mike Stevens表示,部分买盘可能是因预期政府又将公布不错的出口报告.

美国农业部将在周四1230GMT发布周度出口销售报告.

技术面而言,5月合约在20日移动均线切入位89.15美分上方交投,但尾盘升幅缩减.

ICE Futures U.S.数据显示,未平仓合约连升10个交易日,3月20日增至188,724口,为2月14日来最高.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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