〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收涨约1%,受出口买需与种植面积担忧推动

路透3月21日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期约周三收涨约1%,自连续两日的下跌中反弹,因市场传言有中国买盘,而且今春美国农户的大豆种植面积可能难以满足全球需求,提振大豆上扬.
市场传言称中国购买了两批美国大豆船货,使大豆价格受到支撑.
中国国家粮油信息中心(CNGOIC)预测,今年上半年中国将进口2,900万吨大豆,较上年同期高出四分之一,受动物饲料厂商的需求推动.
异常温暖的天气使市场认为,未来数周美国农户可能大量种植玉米,并且很可能会占用大豆的种植面积.
AccuWeather的天气预报称,大量降雨将在周三移过美国作物种植带,在玉米和大豆种植前给土壤增加墒情.降水料将向东移过中西部地区,预计东部的降雨量可能较少.
阿根廷谷物卡车司机预计将在周三与政府官员进行谈判,以寻求达成协议结束已经持续三日的罢工.罢工中断了新收获大豆和玉米向出口港口的运输.
CBOT-5月大豆期货SK2结算价涨10美分,报每蒲式耳13.55美元.5月豆粕合约SMK2涨4.2美元,报每短吨369.8美元.
5月豆油合约BOK2升0.05美分,收报每磅54.38美分.
今日CBOT预估大豆成交量为171,124口,豆油成交量为78,268口,豆粕成交量为61,944口
以下为CBOT农产品期货在1958GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 642.00 -5.50 -0.9% -0.7%
CBOT大豆Sc1 1355.00 10.00 0.7% 13.1%
CBOT豆粕SMc1 369.80 4.20 1.2% 19.5%
CBOT豆油BOc1 54.38 0.05 0.1% 4.4%
CBOT小麦Wc1 636.25 -6.25 -1.0% -2.5%
CBOT稻米RRc1 1434.50 -2.00 -0.1% -1.8%
EU小麦BL2H0 208.75 0.00 0.0% 3.1%
NYMEX原油期货CLc1 106.87 0.80 0.8% 8.1%
道琼工业指数.DJI 13,135 -35 -0.3% 7.5%
现货金XAU= 1649.66 -0.22 0.0% 5.5%
欧元/美元EUR= 1.3207 -0.0016 -0.1% 2.0%
美元指数.DXY 79.6230 0.0330 0.0% -0.7%
波罗的海
干散货指数.BADI 896 12 1.4% -48.4%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
--编译 李春喜;审校 利棣儿