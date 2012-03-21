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亚洲 | 2012年 3月 22日 星期四 04:32 BJT

〔美国股市〕ADR因矿业股走软而下跌,墨西哥企业Cemex连升第二天

路透纽约3月21日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周三下滑,矿业企业ADR连跌第二天,尽管金属价格小幅上升.

墨西哥水泥企业Cemex (CX.N)逆市上扬.该公司ADR跳涨4.37%,报8.12美元,昨日墨西哥发生强烈地震,数百幢建筑物和住宅倒塌.

拉丁美洲ADR指数.BKLA收升0.1%.

矿业类ADR中,必和必拓(BHP.N)延续周二跌势,今日下滑1.15%,报72.17美元,Gold Fields Ltd (GFI.N)跌1.14%,报13.92美元.

周三铜价和金价反弹,分析师表示黄金因空头回补而扳回昨日跌幅.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR跌0.45%,标准普尔500指数.SPX下滑0.19%.

欧洲企业ADR指数.BKEUR跌0.57%,亚洲企业ADR指数.BKAS跌0.39%.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

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中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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