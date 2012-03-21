〔纽约汇市〕欧元下滑,因西班牙忧虑使欧元区二线国家公债收益率攀升(更新版)

(新增收盘表格)

* 西班牙财政进展缓慢,令投资人担忧

* 聚焦在周四出炉的欧洲制造业数据

* 美元兑日圆回吐涨幅

路透纽约3月21日电---欧元兑美元周三从两周高位下跌,兑日圆则从近五个月高点回落,因避险德债和欧元区二线国家公债收益率差走宽,表明了投资人再度忧虑欧元区问题.

投资者担忧西班牙整顿财政步履缓慢,这打压意大利和西班牙公债价格.此两国公债遭遇抛售令德债DE10YT=TWEB得益,后者收益率(殖利率)下滑至2%以下,为本周首次.

10年西班牙公债ES10YT=TWEB收益率升至一个月高位的5.40%.指标10年期意大利公债IT10YT=TWEB收益率攀升至5.0%,为一周高点,反映了投资人的部份紧张情绪,并损及欧元.

"尽管美国公债收益率今天下跌,但德债收益率进一步下滑,所以美元兑欧元有一些动能,受收益率题材带动,"纽约的Westpac高级汇市策略师Richard Franulovich说.

"可能有一些避险资金流入德债,因为若你看西班牙和意大利公债,它们受到打压.这情况有一段时间没出现了."

纽约尾盘,欧元兑美元EUR=EBS跌0.1%,报1.32100美元.

有关德国削减开支的传闻"令欧元进一步承压,因这对欧元区经济成长构成风险,"GFT汇市研究部门董事Kathy Lien表示.

投资人目前将关注周四欧洲将公布的制造业数据.他们仍担心欧元区债务危机再掀波澜,意大利政府就就业法改革同工会组织也会有冲突.

"明天的PMI数据将很重要,因近期数据显示多个欧洲经济体趋稳,PMI数据将有助于证实这一点,这会对欧元有利."多伦多Scotia Capital首席汇市策略师Camilla Sutton表示.

稍早,在希腊议会一如预期批准该国的第二轮救助协议后,欧元兑美元触及约两周高位1.32860美元.分析师表示,此次批准是走走形式,但希腊救助计划按部就班进行的迹象在全球汇市稍早提振欧元.

但在纽约汇市,欧元未能守住涨幅后,投资人开始出货,止损盘触动后引发进一步抛售.

"欧元升势缺乏后续买盘促使欧元技术性跌穿1.3200美元,之后导致触动了1.3200下方的止损单,"Worldwide Markets首席市场策略师Joseph Trevisani表示.

技术分析师稍早就预计欧元升势可能在约1.33美元动能耗尽,该水准略高于2月底至3月中跌势的61.8%的回档位.

欧元兑瑞郎和英镑也走软,欧元兑瑞郎EURCHF=EBS尾盘报1.20570瑞郎,当日变动不大,兑英镑EURGBP=报0.8326英镑,跌0.1%.

在数据显示美国2月成屋销售意外减少,楼市供应增加,凸显楼市复苏面临重重阻力后,美元兑日圆回吐涨幅.

美元兑日圆JPY=EBS高见84.100日圆,略低于近期触及的11个月高位,尾盘报83.367日圆,跌0.5%,当今年迄今仍大涨了8.3%.

美国公债收益率(殖利率)不断上涨以及上月日本央行的宽松货币政策推高美元,特别是兑日圆.

"美国利率最近的走势令传统融资货币承压,日圆兑美元走软."野村证券驻纽约汇市策略全球主管Jens Nordvig表示.

欧元兑日圆EURJPY=EBS从近五个月高位111.430日圆回落,此前在10月31日日本当局上次干预汇市触及的该高位附近遭遇阻力.尾盘,欧元兑日圆跌0.5%,报110.120日圆.

澳元兑美元AUD=跌0.3%,报1.0452美元,稍早跌至两个月低点1.0417美元,略高于200日移动均线切入位1.0400美元.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3211 1.3224 -0.10 +2.05 1.2945

美元/日圆 JPY= 83.37 83.71 -0.41 +8.36 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 110.15 110.69 -0.49 +10.64 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9124 0.9115 +0.10 -2.69 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5870 1.5858 +0.08 +2.16 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9921 0.9915 +0.06 -2.67 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0454 1.0478 -0.23 +2.24 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2054 1.2055 -0.01 -0.74 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8325 0.8336 -0.13 -0.05 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8150 0.8165 -0.18 +4.70 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.7544 5.7620 -0.13 -3.72 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.6039 7.6221 -0.24 -1.73 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.7154 6.7367 -0.32 -2.50 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.8776 8.9112 -0.38 -0.40 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 利棣儿/李军;审校 李军/母红

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