〔美国股市〕多数收跌,科技股涨势令标普500指数守在四年高位附近

* 高盛:是时候对公债说'再见,并购买股票'

* 能源服务类股走低,之前Baker Hughes发布财测

* Green Mountain股价受星巴克消息推动跳升10%

* 道指收跌0.4%,标普500指数回落0.2%,Nasdaq指数小涨0.04%

路透纽约3月21日电---美国股市周三道指和标普500指数收跌,受能源服务股走低拖累,但科技股涨势支撑Nasdaq指数,并令标普500指数守在四年高位附近.

指标标普500指数本季迄今累计上扬11.6%,在1,400点处买盘浮现.该指数连续五日守住这一水平,暗示未来数周将进一步上扬.

科技股再度走高,Nasdaq 100科技指数.NDXT收高0.4%,年内迄今累计上涨18%.今日上涨受助于Nasdaq综合指数微升.

"我们看到市场各板块轮流出现回调.在其他类股显现强势之际,有不同的板块进行回调,"芝加哥Dearborn Partners的董事总经理Paul Nolte表示,"股市总体受到科技股的支撑."

近几周公布的一系列向好美国经济数据引发市场大涨,回调只是暂时的.自两周前出现三日连跌后,标普500指数单日的跌幅从未超过0.3%.

PHLX石油服务指数.OSX收挫1.9%,之前Baker Hughes (BHI.N)表示,预计首季利润率大幅下降.该股今日急跌5.8%,报45.04美元,为12月中以来最低收位.

标普能源股指数.GSPE收跌1%.

高盛在周三的一份报告中指出,相对于债市,股市未来的回报前景良好,

"鉴于目前的估值,我们认为是时候对债市说'再见',并'长期买入'股票,因我们预计股市将在未来数年展开一轮涨势."

道琼工业指数.DJI收跌45.57点,或0.35%,至13,124.62点;标准普尔500指数.SPX收挫2.63点,或0.19%,至1,402.89点.Nasdaq指数.IXIC小涨1.17点,或0.04%,至3,075.32点.

市场成交不旺,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量仅为逾60亿股,今年迄今日成交均值为68.7亿股.

纽约证交所和Nasdaq市场涨跌股数据基本持平.

惠普(HPQ.N)表示,将在一次重大重组中合并旗下打印机和个人电脑业务,以节省成本并提振成长.该股收跌2.2%,报23.46美元.

全球大三软件公司甲骨文ORCL.O重挫2.3%,报29.41美元,稍早攀升至日高31.15美元.该公司的季度获利超过分析师预估,因硬件收入骤降被新软件销售收入所抵消.

Nasdaq指数受Green Mountain Coffee RoastersGMCR.O暴涨提振,该股急升10%,报55.79美元,之前该公司表示,将在为其新一系列咖啡机设计的各类咖啡包中加入星巴克品牌的咖啡,加大其保护自身在美国单杯咖啡市场上领先地位的努力.

稍早公布的数据显示,美国2月成屋销售下降,但1月数据被上修,且15个月来房价首次出现按年上涨,暗示楼市复苏仍在轨道上.

一房屋类股指数.HGX上扬0.5%,本季迄今累计上扬26.6%.

美国股市的反弹始于去年10月,因投资者看到避免欧债危机最坏情景出现的途径.但分析师看到投资者人气发生转变,这可能导致股市进一步上扬.

"我们认为牛市正从基于危机解决方案的上涨向由风险意愿增强所推动的涨势转变,不断增加的,更持久,自持性经济扩张迹象导致风险意愿增强,"Mizuho Securities USA的首席投资策略师Carmine Grigoli在一份给客户的报告中指出.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.............[.LCN] 德法股市报导.................[.EUCN]

英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI