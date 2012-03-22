〔欧元区数据〕3月消费者信心指数连续第三个月上升--欧盟执委会

芝加哥期市：CBOT小麦期货大涨近3%，因基金带动买盘
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大涨近3%，交易商称，因月初基金带动买盘，且受昨日埃及大规模采购小麦支撑。
路透布鲁塞尔3月22日电---周四公布的数据显示,欧元区3月消费者信心连续第三个月上升,因在上年的大幅回落后,欧洲消费增加,但失业率不断攀升以及政府削减支出意味着家庭财务状况将继续艰困.
欧盟执委会公布,欧元区3月消费者信心指数攀升至负19,继续从12月触及的26个月低位反弹,2月修正后为负20.3,前值为负20.2.
欧盟3月消费者信心也从2月的负20.1上升至负19.1.(完)
--编译 母红;审校 李军
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大涨近3%，交易商称，因月初基金带动买盘，且受昨日埃及大规模采购小麦支撑。
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连续第二天收涨，受助于月初投机性买盘，以及提高使用以玉米为原料的乙醇的前景。
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。