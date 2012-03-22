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货币新闻 | 2012年 3月 22日 星期四 23:09 BJT

〔欧元区数据〕3月消费者信心指数连续第三个月上升--欧盟执委会

路透布鲁塞尔3月22日电---周四公布的数据显示,欧元区3月消费者信心连续第三个月上升,因在上年的大幅回落后,欧洲消费增加,但失业率不断攀升以及政府削减支出意味着家庭财务状况将继续艰困.

欧盟执委会公布,欧元区3月消费者信心指数攀升至负19,继续从12月触及的26个月低位反弹,2月修正后为负20.3,前值为负20.2.

欧盟3月消费者信心也从2月的负20.1上升至负19.1.(完)

--编译 母红;审校 李军

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