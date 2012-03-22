〔表格〕美国财政部标售的10年期TIPS得标利率为负0.089%,投标倍数为2.81

芝加哥期市：CBOT玉米期货上涨，因投机性买盘
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连续第二天收涨，受助于月初投机性买盘，以及提高使用以玉米为原料的乙醇的前景。
路透华盛顿3月22日电---美国财政部称,其标售的10年期通膨保值债券(TIPS)的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 -0.089
中值 -0.142
低值 -0.210
价格/得标
价格 102.226025
高值得标比率 42.40%
投标倍数 2.81
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 13,000,001,900
总投标 36,522,261,900
竞争性投标得标 12,954,982,000
非竞争性投标得标 45,019,900
FED附加 0
初级市场交易商投标 24,703,500,000
初级市场交易商得标 4,986,500,000
直接投标 4,466,000,000
直接投标得标 2,735,000,000
间接投标 7,307,742,000
间接投标得标 5,233,482,000
发行细节
发行日 2012/03/30
到期日 2022/01/15
CUSIP码 912828SA9
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 利棣儿;审校 李军
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连续第二天收涨，受助于月初投机性买盘，以及提高使用以玉米为原料的乙醇的前景。
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
“市场有大量基金买盘，很多纺织厂仍需要为大量棉花定价，这也提供支撑，”英国贸易行Plexus Cotton风险管理部门总监Peter Egli说。