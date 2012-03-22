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货币新闻 | 2012年 3月 23日 星期五 01:06 BJT

〔表格〕美国财政部标售的10年期TIPS得标利率为负0.089%,投标倍数为2.81

路透华盛顿3月22日电---美国财政部称,其标售的10年期通膨保值债券(TIPS)的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 -0.089

中值 -0.142

低值 -0.210

价格/得标

价格 102.226025

高值得标比率 42.40%

投标倍数 2.81

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 13,000,001,900

总投标 36,522,261,900

竞争性投标得标 12,954,982,000

非竞争性投标得标 45,019,900

FED附加 0

初级市场交易商投标 24,703,500,000

初级市场交易商得标 4,986,500,000

直接投标 4,466,000,000

直接投标得标 2,735,000,000

间接投标 7,307,742,000

间接投标得标 5,233,482,000

发行细节

发行日 2012/03/30

到期日 2022/01/15

CUSIP码 912828SA9

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 李军

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