〔欧洲汇市〕英镑走软,疲弱数据令市场臆测英央行将进一步放宽政策

* 英镑兑美元跌至日低1.5770美元
* 英国零售销售录得九个月来最大单月跌幅
* 在英国央行公布温和会议记录后,数据令央行将进一步放宽政策的臆测升温
路透伦敦3月22日电---英镑兑美元周四下挫,疲弱的英国零售销售数据令市场越发担忧经济成长乏力,进而臆测英国央行将扩大资产购买规模,这令英镑承压.
2月零售销售录得九个月来最大单月跌幅,1月数据被大幅下修进一步加重了市场的失望情绪.
瑞银的汇市策略师Geoffrey Yu表示,"市场目前开始消化英国成长不及预期的风险."
英国预算责任办公室周三小幅上修成长预期至0.8%,但零售销售数据警告投资者,这一预期可能过于乐观.
数据公布后,英镑兑美元从约1.5810美元跌至日低1.5770美元,尾盘回落约0.5%,报1.5795美元.
交易商称,收在200日移动均线切入位约1.5856美元之下,英镑将可能进一步走低,本月低位1.5603美元可能为目标位.
英国央行周三公布的会议记录显示,央行立场意外温和,决策官员普森和迈尔斯都呼吁进一步量化宽松以刺激经济.
英镑对英国预算案几无反应,分析师和评级机构认为,预算案对财政状况影响不大.
欧元兑英镑EURGBP=D4削减稍早跌幅,持平在0.8332英镑,疲弱的欧元区采购经理人指数令欧元承压,且无法因英镑走软而受益.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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