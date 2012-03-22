〔国际油市〕4月7日止四周OPEC石油日均出口料将增加36万桶--分析师

芝加哥期市：CBOT小麦期货大涨近3%，因基金带动买盘
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大涨近3%，交易商称，因月初基金带动买盘，且受昨日埃及大规模采购小麦支撑。
路透伦敦3月22日电---英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至4月7日的四周内,石油日均出口料将增加36万桶.
根据Oil Movements提供的最新数据,截至4月7日止四周,OPEC-11国成员平均每日海运原油出口料将增至2,363万桶,截至3月10日止四周每日原油出口量为2,327万桶.
OPEC的石油产量占全球总产量的逾三分之一.
OPEC在去年12月14日会议上就每日3,000万桶的产量目标达成一致,为三年来首个新供应协议.(完)
浏览OPEC相关报导,请点选[OPEC-CMN]
--编译 李军;审校 母红
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大涨近3%，交易商称，因月初基金带动买盘，且受昨日埃及大规模采购小麦支撑。
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连续第二天收涨，受助于月初投机性买盘，以及提高使用以玉米为原料的乙醇的前景。
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。