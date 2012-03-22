〔英国债市〕英债升至六天高位,受助于欧元区数据疲弱

路透伦敦3月22日电---英国公债期货周四触及六天高位,因此前欧元区公布的采购经理人指数疲弱.但英债表现落后于德债,因一英债标售需求疲弱,尽管英国零售销售下跌.

6月英债期货FLGM2结算价上扬48个跳动点,报113.00,和在0833 GMT触及的六天高位113.31距离不远,此前德国的制造业及服务业采购经理人指数(PMI)大跌,和法国的消息相似.

不过,整个交易日英债表现落后于德债,尽管数据显示英国零售销售录得九个月来最大按月跌幅后,英债得到短暂提振.英债跑输德债,部份原因是投资人对规模为9亿英镑的30年期通膨保值公债标售需求疲弱感到失望.

这次英债标售的投标倍数为1.73,低于近期通膨保值公债投标倍数均值的2.02.

10年期英债GB10YT=RR收益率(殖利率)跌6个基点,至2.32%,较可比德债利差扩阔2个基点,至41个基点,因英债表现不及德债.

法国巴黎银出策略师Shahid Ladha说,这为未来几周英债表现出色预留空间,特别是因为市场似乎尚未完全消化周三2012/13财政年度预算案公布的英债发售规模低于预期.

他补充说,英国债务管理局(DMO)在本月余下日子没有英债发售的事实,同时英国央行下周继续买入英债,作为其量化宽松计划的一部份,这将对英债提供进一步短期支撑.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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