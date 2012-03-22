〔纽约期市〕可可和咖啡期货下跌,但糖上涨

路透纽约/伦敦3月22日电---可可期货在本周稍早劲升后周四下滑,而阿拉比卡咖啡期货下滑,再度跌向最近触及的17个月低位.

原糖期货攀升,受最大出产国巴西产量前景减弱所支持.不过交易员称,5月期糖合约牢牢受限在26-26.50美分.

洲际交易所(ICE)-5月可可期货CCK2跌74美元,或3.14%,结算价报每吨2,285美元.

伦敦5月可可期货LCCK2收跌35英镑,或2.31%,报每吨1,479英镑.

ICE阿拉比卡咖啡期货下跌,上周触及17个月低点后的反弹势态失去动能.

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货KCK2大跌7.75美分,或4.2%,报每磅1.7695美元.伦敦5月罗布斯塔咖啡期货LRCK2跌14美元,报每吨2,008美元.

Diapason Commodities Management交易部主管Romain Lathiere表示,预期阿拉比卡咖啡期货市场底部在约每磅1.75-1.80美元.

他说,咖啡加工商新的买兴,库存紧张及预期全球消费稳定增长为指标阿拉比卡咖啡期货反弹铺平道路,未来几个月可能升至每磅2.25-2.30美元.

ICE-5月原糖期货SBK2升0.58美分,或2.28%,报每磅25.91美分.伦敦5月白糖期货LSUK2升7.60美元,或1.15%,报每吨663.00美元.(完)