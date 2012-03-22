〔金属期市〕期铜挫至两周低位,因担忧全球经济体质及中国需求

* 中国/欧盟制造业PMI数据凸显成长忧虑

* 铜价跌穿200天移动均线,或跌至交投区间的低端

* 关注周五的上海周度库存数据

路透纽约/伦敦3月22日电---期铜周四跌至两周低位,因担忧全球经济体质,及欧元区和中国制造业数据均显示新订单下跌后,需求前景转弱.

铜价录得约三周单日最大跌幅,成交稍旺,铜价跌穿支持位后技术卖盘加速.市场看来将测试今年坚守的交投区间的低端.

"纽约期铜跌穿每磅3.80美元的支持位.我认为可能一直遭遇强劲抛售跌至3.70美元,"HeritageWestFutures.com期货分析师Ralph Preston说.

抛盘席卷广泛的基本金属市场,拖低期镍CMNI3挫至三个月低点,期铅CMPB3下滑至两个半月低位,期铝CMAL3及期锌均触及一个月低点.

"似乎整体感觉是抛售,且通缩压力威胁所有商品市场,从原油以至金属市场,"Preston说.

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜合约CMCU3盘中低见8,262.50美元,此为3月7日来最低,收跌165美元,报每吨8,290美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)5月期货合约HGK2收跌8.00美分,或2%,报每磅3.7655美元,接近交投区间介于3.7525-3.8570美元的低端.

较之本月迄今的交易日,周四成交相对活跃,纽约市场尾盘成交量超过58,000口.

汇丰3月中国制造业PMI初值降至四个月低位,终结此前连续三个月升势.在新出口订单持续收缩,产出指数重返下降区间的情况下,分析师预计,未来中国经济增速可能续下滑,决策层需加大政策宽松力度.

汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览的3月初值数据降至48.1的低位,且为连续第五个月处在荣枯分水岭下方.上月终值49.6,前次低点为去年11月的47.7.[ID:nSB1448478]

周四公布的采购经理人指数(PMI)调查显示,3月欧元区经济意外转向恶化,受累于法国和德国制造业活动大幅下滑,即便是最为悲观的分析师也未预料到该情况.

欧元区3月Markit综合PMI初值为48.7,进一步远离50的荣枯分水线,并表明今年第一季的情况令人失望.2月该数据为49.3.[ID:nSB1449330]此报告打压期铜多头.

中国和欧元区数据盖过了美国的经济数据.数据显示上周美国初请失业金人数跌至四年低点,,为劳工市场复苏积聚动能提供进一步凭证.[US-ECI-CMN]

LME铜库存再度减少2,875吨,至2008年11月初以来的最低255,450吨.取消仓单占总库存的31.84%.

以下为1848GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 377.30 -7.25 -1.89 343.60 9.81

LME期铝 2166.50 -43.00 -1.95 2020.00 7.25

LME期铜 8290.00 -165.00 -1.95 7600.00 9.08

LME期铅 1982.00 -62.00 -3.03 2035.00 -2.60

LME期镍 18450.00 -355.00 -1.89 18710.00 -1.39

LME期锡 22100.00 -900.00 -3.91 19200.00 15.10

LME期锌 1984.00 -36.00 -1.78 1845.00 7.53

上海期铝 16205.00 -65.00 -0.40 15845.00 2.27

上海期铜 59750.00 -650.00 -1.08 55360.00 7.93

上海期锌 15600.00 -220.00 -1.39 14795.00 5.44

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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