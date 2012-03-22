〔美国股市〕ADR回落1%,中国和欧洲数据疲弱令商品股承压

路透纽约3月22日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周四回落1%,中国和欧洲数据加重了对全球放缓的担忧,令能源和矿业股承压.

数据显示,中国和欧元区采购经理人指数疲弱.全球经济疲弱的任何迹象料都将给商品股带来尤为沉重的打击.

拉美ADR领跌,该地区经济严重依赖出口,尤其是对中国和欧洲的出口.

纽约梅隆银行拉丁美洲ADR指数.BKLA收跌1.31%.巴西石油公司Petrobras (PBR.N)急跌2%,报26.67美元.矿商淡水河谷(VALE.N)回落2%,报22.74美元.

全球其他国家的ADR中,加拿大Suncor Energy(SU.N)重挫3.1%,报32.36美元.Imperial Oil

Ltd (IMO.A)收跌3.2%,报44.27美元.

法国的道达尔(TOT.N)回落1.6%,报54.05美元.必和必拓(BHP.N)劲挫2%,报70.70美元.

欧洲银行股跌幅也较大,其中德意志银行(DB.N)收跌1.4%,报50.19美元.西班牙国际银行STD.N回落1.8%,报8.01美元.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR跌0.89%,标准普尔500指数.SPX下滑0.72%.

欧洲企业ADR指数.BKEUR跌0.97%,亚洲企业ADR指数.BKAS跌0.49%.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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