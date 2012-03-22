〔美股业绩〕美光季度营收超预期,芯片销量增加抵消价格回落的影响

* 美光会计年度第二季营收为20.7亿美元

* 第二季每股净亏损0.23美元

* 股价盘后持稳

路透旧金山3月22日电---美国记忆体晶片大厂美光(Micron Technology)(MU.O)周四公布的季度营收超预期,因DRAM和NAND芯片(晶片)价格回落的影响被销售量增加所抵消.

该公司表示,截至3月1日的会计年度第二季营收为20.7亿美元,上年同期为22.6亿美元.根据汤森路透I/B/E/S,分析师的平均预期为20.2亿美元.

美光称,第二季净亏2.24亿美元,合每股0.23美元,上年同期为净利7,200万美元,合每股0.07美元.

美光股价在盘后交易中持稳,在Nasdaq市场收盘下跌0.34%,报8.71美元.(完)