〔加拿大股市〕收跌,受中国与欧元区疲软数据打击

路透多伦多3月22日电---资源类股占比较高的加拿大主要股指周四收低,追随全球股市的跌势,因疲软的中国和欧元区制造业数据引发全球经济增长放缓的担忧.

汇丰(HSBC)周四公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的3月初值数据,降至48.1的低位,且为连续第五个月处在荣枯分水岭下方.[ID:nSB1448478]

周四公布的采购经理人指数(PMI)调查显示,3月欧元区经济意外转向恶化.[ID:nSB1448366]制造业放缓帮助压低了原油与基础金属价格,以及全球股市.

Canadian Natural Resources (CNQ.TO)跌3.4%,报33.80加元.Suncor Energy(SU.TO)下挫1.8%,报32.47加元.Teck ResourcesTCKb.TO与First Quantum (FM.TO)分别收低1.8%和3%,报35.05和19.13加元.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低74.68点,或0.6%,报12,361.81.十大类股中有六类股收低.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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